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مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يتابع عن كثب تطورات عبور صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا

12/29/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 12 (كونا) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة إن الرئيس جو بايدن يتابع عن كثب تطورات عبور صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكر البيت الأبيض أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه سوليفان مع رئيس المكتب القومي البولندي جاسيك سيويرا.
وأضاف البيان أن "سوليفان أعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع بولندا حليفتنا الوثيقة في حلف الناتو في الوقت الذي تتعامل فيه مع تقارير عن دخول صاروخ مؤقتا المجال الجوي البولندي باتجاه أوكرانيا".
وأوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي تعهد خلال المكالمة بتقديم المساعدة الفنية حسب الحاجة مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يتابع هذه القضية عن كثب.
من جانبه أعرب المسؤول البولندي حسب البيان عن تقديره للدعم الأمريكي مؤكدا أنه سيكون على تواصل وثيق مع واشنطن بشأن القضية.
وكانت بولندا قد أكدت في وقت سابق اليوم أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي صباحا متجها إلى أوكرانيا.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه" فورا باتجاه أوكرانيا. (النهاية)

ا م م / م م ج




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