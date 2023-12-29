مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يتابع عن كثب تطورات عبور صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 12 (كونا) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة إن الرئيس جو بايدن يتابع عن كثب تطورات عبور صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكر البيت الأبيض أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه سوليفان مع رئيس المكتب القومي البولندي جاسيك سيويرا.
وأضاف البيان أن "سوليفان أعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع بولندا حليفتنا الوثيقة في حلف الناتو في الوقت الذي تتعامل فيه مع تقارير عن دخول صاروخ مؤقتا المجال الجوي البولندي باتجاه أوكرانيا".
وأوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي تعهد خلال المكالمة بتقديم المساعدة الفنية حسب الحاجة مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يتابع هذه القضية عن كثب.
من جانبه أعرب المسؤول البولندي حسب البيان عن تقديره للدعم الأمريكي مؤكدا أنه سيكون على تواصل وثيق مع واشنطن بشأن القضية.
وكانت بولندا قد أكدت في وقت سابق اليوم أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي صباحا متجها إلى أوكرانيا.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه" فورا باتجاه أوكرانيا. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN29122023000071011013ID1107668994
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