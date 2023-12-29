مسؤول أممي يجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 12 (كونا) -- جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري اليوم الجمعة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية مشيرا إلى أن الوضع الإنساني بالقطاع يستمر في التدهور.
جاء ذلك في كلمة خياري أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية فيما حذر مساعد الأمين العام من أن الوضع في المنطقة مثير للقلق.
وشدد خياري على ضرورة أن تتوقف الأعمال العدائية الحالية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بخطة لدفع الأطراف بشكل جاد نحو التوصل إلى حل تفاوضي و"لمنع تكرار الحرب ودورة العنف التي لا نهاية لها".
وأكد أنه يتعين علينا استعادة الأفق السياسي والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي وهو "حل الدولتين" على أساس خطوط عام 1967 وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وحول الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة ذكر المسؤول الأممي أن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض عمليات الاحتلال الإسرائيلي الأكثر كثافة في المنطقة منذ الانتفاضة الثانية مضيفا أن عنف المستوطنين يظل مصدر قلق بالغ ويستمر.
وأشار إلى مقتل 304 فلسطينيين من بينهم 79 طفلا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر الماضي إثر استمرار التوترات المتصاعدة بين قوات أمن الكيان الإسرائيلي المحتل والفلسطينيين.
وفي السياق حذر خياري من أن خطر امتداد هذا الصراع على المستوى الإقليمي "لا يزال مرتفعا" مع عواقب مدمرة محتملة على المنطقة بأكملها منبها إلى أن التبادل اليومي المستمر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق يشكل خطرا جسيما على الاستقرار الإقليمي.
ولفت الى وجوب قيام جميع الأطراف الفاعلة على الفور بوقف الأعمال العدائية في ظل تزايد خطر سوء التقدير وارتفاع وتيرة التصعيد مع استمرار الصراع في قطاع غزة.
وتطرق مساعد الأمين العام إلى "التهديد الحوثي" المستمر للملاحة البحرية في البحر الأحمر موضحا أن ذلك "يهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وبمزيد من التصعيد وله عواقب سياسية واقتصادية وإنسانية خطرة محتملة على الملايين في اليمن والمنطقة".
وأوضح خياري أن الأمم المتحدة تواصل تشجيع وقف التصعيد والهجمات والتهديدات حتى تتمكن حركة المرور عبر البحر الأحمر من العودة إلى حالتها الطبيعية وتجنب خطر جر اليمن إلى حريق إقليمي.
وناشد المسؤول الأممي جميع أعضاء المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعهم لاستخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لمنع تصعيد الوضع في المنطقة. (النهاية)
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