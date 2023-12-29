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مسؤول أممي يجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

12/29/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 12 (كونا) -- جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري اليوم الجمعة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية مشيرا إلى أن الوضع الإنساني بالقطاع يستمر في التدهور.
جاء ذلك في كلمة خياري أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية فيما حذر مساعد الأمين العام من أن الوضع في المنطقة مثير للقلق.
وشدد خياري على ضرورة أن تتوقف الأعمال العدائية الحالية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بخطة لدفع الأطراف بشكل جاد نحو التوصل إلى حل تفاوضي و"لمنع تكرار الحرب ودورة العنف التي لا نهاية لها".
وأكد أنه يتعين علينا استعادة الأفق السياسي والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي وهو "حل الدولتين" على أساس خطوط عام 1967 وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وحول الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة ذكر المسؤول الأممي أن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض عمليات الاحتلال الإسرائيلي الأكثر كثافة في المنطقة منذ الانتفاضة الثانية مضيفا أن عنف المستوطنين يظل مصدر قلق بالغ ويستمر.
وأشار إلى مقتل 304 فلسطينيين من بينهم 79 طفلا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر الماضي إثر استمرار التوترات المتصاعدة بين قوات أمن الكيان الإسرائيلي المحتل والفلسطينيين.
وفي السياق حذر خياري من أن خطر امتداد هذا الصراع على المستوى الإقليمي "لا يزال مرتفعا" مع عواقب مدمرة محتملة على المنطقة بأكملها منبها إلى أن التبادل اليومي المستمر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق يشكل خطرا جسيما على الاستقرار الإقليمي.
ولفت الى وجوب قيام جميع الأطراف الفاعلة على الفور بوقف الأعمال العدائية في ظل تزايد خطر سوء التقدير وارتفاع وتيرة التصعيد مع استمرار الصراع في قطاع غزة.
وتطرق مساعد الأمين العام إلى "التهديد الحوثي" المستمر للملاحة البحرية في البحر الأحمر موضحا أن ذلك "يهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وبمزيد من التصعيد وله عواقب سياسية واقتصادية وإنسانية خطرة محتملة على الملايين في اليمن والمنطقة".
وأوضح خياري أن الأمم المتحدة تواصل تشجيع وقف التصعيد والهجمات والتهديدات حتى تتمكن حركة المرور عبر البحر الأحمر من العودة إلى حالتها الطبيعية وتجنب خطر جر اليمن إلى حريق إقليمي.
وناشد المسؤول الأممي جميع أعضاء المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعهم لاستخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لمنع تصعيد الوضع في المنطقة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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