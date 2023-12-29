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البورصة الإسبانية تختتم 2023 بأفضل نمو سنوي منذ 2009

12/29/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 12 (كونا) -- اختتم المؤشر الرئيسي في بورصة مدريد (ايبكس 35) عام 2023 بنمو قدره 76ر22 بالمئة مقارنة بعام 2022 ما يمثل أكبر نمو سنوي له منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقالت بورصة مدريد على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة ان (ايبكس 35) نما في الجلسة الأخيرة من العام الحالي بنسبة 16ر0 بالمئة مستقرا عند 10102 نقطة أساسية.
وأوضحت ان المؤشر حقق في 2023 أرباحا سنوية بنسبة 76ر22 بالمئة ما يمثل أكبر نمو منذ عام 2009 عندما سجل نموا بنسبة 30 بالمئة. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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