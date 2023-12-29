البورصة الإسبانية تختتم 2023 بأفضل نمو سنوي منذ 2009

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 12 (كونا) -- اختتم المؤشر الرئيسي في بورصة مدريد (ايبكس 35) عام 2023 بنمو قدره 76ر22 بالمئة مقارنة بعام 2022 ما يمثل أكبر نمو سنوي له منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقالت بورصة مدريد على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة ان (ايبكس 35) نما في الجلسة الأخيرة من العام الحالي بنسبة 16ر0 بالمئة مستقرا عند 10102 نقطة أساسية.
وأوضحت ان المؤشر حقق في 2023 أرباحا سنوية بنسبة 76ر22 بالمئة ما يمثل أكبر نمو منذ عام 2009 عندما سجل نموا بنسبة 30 بالمئة. (النهاية)
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