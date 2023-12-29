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دوري (روشن) السعودي: الهلال يفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين

12/29/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 12 (كونا) -- فاز فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة على نظيره الفيحاء ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بكرة القدم وذلك بهدفين نظيفين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال19 من الدوري على ملعب (مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية) في العاصمة الرياض.
وسيطر (الهلال) على مجريات المباراة حتى تمكن مدافعه علي البليهي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 86 قبل أن يعزز زميله الصربي ألكسندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع وذلك من ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة ليعزز بذلك صدارته للترتيب فيما تراجع الفيحاء الى المركز ال12 وفي رصيده 19 نقطة فقط. (النهاية)

ع ش / ر ج



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