دوري (روشن) السعودي: الهلال يفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 12 (كونا) -- فاز فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة على نظيره الفيحاء ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بكرة القدم وذلك بهدفين نظيفين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال19 من الدوري على ملعب (مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية) في العاصمة الرياض.
وسيطر (الهلال) على مجريات المباراة حتى تمكن مدافعه علي البليهي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 86 قبل أن يعزز زميله الصربي ألكسندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع وذلك من ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة ليعزز بذلك صدارته للترتيب فيما تراجع الفيحاء الى المركز ال12 وفي رصيده 19 نقطة فقط. (النهاية)
ع ش / ر ج
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