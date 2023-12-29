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3 قتلى بإعصار غيريت في المملكة المتحدة

12/29/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 29 كانون الاول (بترا)- أعلنت السلطات البريطانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنجلترا الذي ضربته العاصفة "غيريت" على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة،اليوم الجمعة.
ووفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية، فإن عدة مناطق في المملكة المتحدة، وخاصة اسكتلندا وشمال إنجلترا تعرضت، منذ الأربعاء الماضي، لأضرار بالغة بسبب العاصفة غيريت التي جلبت أمطارًا غزيرة وثلوجًا.
وتم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 136 كم في الساعة في أبردينشاير في اسكتلندا.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
29/12/2023 21:52:42

MENAFN29122023000117011021ID1107668990

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