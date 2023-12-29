3 قتلى بإعصار غيريت في المملكة المتحدة

3 قتلى بإعصار غيريت في المملكة المتحدة
التاريخ
12/29/2023 2:26:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 29 كانون الاول (بترا)- أعلنت السلطات البريطانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنجلترا الذي ضربته العاصفة "غيريت" على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة،اليوم الجمعة.
ووفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية، فإن عدة مناطق في المملكة المتحدة، وخاصة اسكتلندا وشمال إنجلترا تعرضت، منذ الأربعاء الماضي، لأضرار بالغة بسبب العاصفة غيريت التي جلبت أمطارًا غزيرة وثلوجًا.
وتم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 136 كم في الساعة في أبردينشاير في اسكتلندا.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
29/12/2023 21:52:42
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