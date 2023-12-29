الدنمارك ترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر

الدنمارك ترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر
التاريخ
12/29/2023 2:26:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 29 كانون الأول (بترا)- نقلت هيئة الـ"بي بي سي" الإخبارية البريطانية، عن وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الجمعة، قوله "إن بلاده سترسل سفينة حربية في كانون الثاني المقبل، للمشاركة بالعملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
ويتكون التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة من قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات لدعم الملاحة في البحر الأحمر تحت اسم "حارس الازدهار"، وسط الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
29/12/2023 21:32:40
MENAFN29122023000117011021ID1107668989
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