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الدنمارك ترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر

12/29/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 29 كانون الأول (بترا)- نقلت هيئة الـ"بي بي سي" الإخبارية البريطانية، عن وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الجمعة، قوله "إن بلاده سترسل سفينة حربية في كانون الثاني المقبل، للمشاركة بالعملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
ويتكون التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة من قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات لدعم الملاحة في البحر الأحمر تحت اسم "حارس الازدهار"، وسط الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
29/12/2023 21:32:40

MENAFN29122023000117011021ID1107668989

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