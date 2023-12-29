غوتيريش يعرب عن قلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة إقليميا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلق بالغ يساوره إزاء استمرار امتداد الصراع وتوسعه إقليميًّا؛ مما قد يكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها.

وقال غوتيريش في بيان، إن هناك خطرًا مستمرًّا من حدوث صراع إقليمي أوسع نطاقًا، كلما طال أمد الصراع في غزة، نظرًا لخطر التصعيد وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة.

وأضاف، أن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العمليات المكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، و"ارتفاع أعداد القتلى، وعنف المستوطنين، أمر مثير للقلق للغاية".

وحذر الأمين العام من أن التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق قد يؤدي إلى "تصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان ويؤثر على الاستقرار الإقليمي"، مبديًا "قلقًا متزايدًا بشأن الآثار غير المباشرة للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وكذلك هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة".

وحث غوتيريش، جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة، مُناشدًا جميع أعضاء المجتمع الدولي "بذل كل ما بوسعهم لاستخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لمنع تصعيد الوضع في المنطقة".

وكرر الأمين العام دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة".

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

29/12/2023 21:31:34