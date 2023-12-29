توثيق تدمير إسرائيل 200 موقع أثري من أصل 325

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمّر أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعا في القطاع، في إطار عدوانه المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تناقلته وسائل إعلام، أنه وثق من بين تلك المواقع المستهدفة "مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة"،

واعتبر استهداف هذه المواقع "محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني، ولدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في غزة".

وأوضح أن "المواقع التراثية والأثرية التي دمرها الجيش يعود أصول بعضها إلى العصور الفينيقية والرومانية، بينما يعود تاريخ بناء بعضها إلى 800 عام قبل الميلاد، و1400 عام وبعضها الآخر يعود تاريخ تشييدها إلى 400 عام".

وندد المكتب باستهداف وتدمير هذه المواقع، معتبرا ذلك "جريمة دولية واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات التي تحظر الاستهداف المتعمد في الظروف كافةً للمواقع الثقافية والدينية".

وطالب "المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة بالبُعد الثقافي والتراثي، بإدانة هذه الجريمة المُنظّمة التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، داعيا إياها إلى "تدخل عاجل من أجل وقف هذه الجريمة والعمل على إعادة تأهيل وترميم هذه المواقع".

وتعد غزة من مدن العالم القديمة، حيث خضعت لحكم الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين ثم العهد الإسلامي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

29/12/2023 20:45:02