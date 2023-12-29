مجلس الأمن الدولي يتلقى إحاطة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- عقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، جلسة بشأن الوضع في فلسطين استمع أعضاء المجلس خلالها لإحاطة من نائب رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، كما شارك بها نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الوزير الأردني السابق، مروان المعشر، وكذلك إيتاي إبشتين، كبير المستشارين في المجلس النرويجي للاجئين.

وأكد خياري أن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق ويستمر بالتدهور، بما في ذلك "العديد من مسارح الصراع المترابطة" مكررا دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وحذر المسؤول الاممي من أن خطر الانتشار الإقليمي لهذا الصراع مع عواقب مدمرة محتملة على المنطقة بأكملها لا يزال مرتفعا نظرا لوجود العديد من الجهات الفاعلة المعنية.

وأشار خياري إلى ما يحدث عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، والهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة نفذت بعض الضربات الجوية ضد مجموعات يشتبه في قيامها بهذه الأعمال في العراق وسوريا بالإضافة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر.

--(بترا)

م د/م د/ح أ

29/12/2023 20:43:43