مجلس الأمن الدولي يتلقى إحاطة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- عقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، جلسة بشأن الوضع في فلسطين استمع أعضاء المجلس خلالها لإحاطة من نائب رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، كما شارك بها نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الوزير الأردني السابق، مروان المعشر، وكذلك إيتاي إبشتين، كبير المستشارين في المجلس النرويجي للاجئين.
وأكد خياري أن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق ويستمر بالتدهور، بما في ذلك "العديد من مسارح الصراع المترابطة" مكررا دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وحذر المسؤول الاممي من أن خطر الانتشار الإقليمي لهذا الصراع مع عواقب مدمرة محتملة على المنطقة بأكملها لا يزال مرتفعا نظرا لوجود العديد من الجهات الفاعلة المعنية.
وأشار خياري إلى ما يحدث عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، والهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة نفذت بعض الضربات الجوية ضد مجموعات يشتبه في قيامها بهذه الأعمال في العراق وسوريا بالإضافة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر.
--(بترا)
م د/م د/ح أ
29/12/2023 20:43:43
MENAFN29122023000117011021ID1107668985
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