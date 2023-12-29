استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في العيزرية شرق القدس المحتلة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في العيزرية شرق القدس المحتلة
التاريخ
12/29/2023 2:26:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 كانون الأول(بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن الشاب محمود عثمان ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات عنيفة شهدتها بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
29/12/2023 20:15:26
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