استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في العيزرية شرق القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 كانون الأول(بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن الشاب محمود عثمان ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات عنيفة شهدتها بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

--(بترا)

م . ف/م د/ح أ

29/12/2023 20:15:26