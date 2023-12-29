استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جنوب الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الأول(بترا)- استشهد طفل فلسطيني (16 عاما) من مخيم الفوار، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا جنوب الخليل .

وكان جيش الاحتلال أطلق النار على الطفل داخل إحدى المركبات، وتركه ينزف من دون تقديم العلاج له ، كما اعتدى على عدد من الصحفيين بالضرب المبرح؛ إذ أصيبوا برضوض، وحطمت معداتهم، واستولت على كاميراتهم وأجهزتهم الخلوية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

--(بترا)

م . ف/ م د/ح أ

29/12/2023 19:37:05