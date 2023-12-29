استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جنوب الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 كانون الأول(بترا)- استشهد طفل فلسطيني (16 عاما) من مخيم الفوار، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا جنوب الخليل .
وكان جيش الاحتلال أطلق النار على الطفل داخل إحدى المركبات، وتركه ينزف من دون تقديم العلاج له ، كما اعتدى على عدد من الصحفيين بالضرب المبرح؛ إذ أصيبوا برضوض، وحطمت معداتهم، واستولت على كاميراتهم وأجهزتهم الخلوية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.
--(بترا)
م . ف/ م د/ح أ
29/12/2023 19:37:05
MENAFN29122023000117011021ID1107668983
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