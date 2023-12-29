مخاوف بريطانية من أزمة غذاء في 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 29 كانون الأول (بترا)- حذر خبراء الأمن الغذائي في بريطانيا، من أن موجات شح الأغذية التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام ستتكرر في العام المقبل، وربما بوتيرة أعلى وبحدة بعد تطبيق مزيد من الإجراءات على السلع والبضائع الآتية من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بدءاً من كانون الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة، عن الخبراء المعنيين بالأمن الغذائي في بريطانيا تأكيدهم أن "شح الغذاء أكثر احتمالاً في 2024" نتيجة مشكلات النقل والتغير المناخي واحتمال إضرار الصراعات العالمية بسلاسل الإمدادات.

وأشارت الصحيفة أنه بنهاية الشهر المقبل، وطبقاً لنموذج تشغيل الحدود المستهدف "بي تي أو أم" ستفرض اختبارات وفحوص جديدة على السلع والبضائع التي تدخل إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما أصبحت بريطانيا خارج السوق الأوروبية المشتركة منذ خروجها من الاتحاد الأوربي ومن شأن ذلك أن يعقد عمليات استيراد الأغذية والأطعمة، وفق ما يشير تحقيق مطول لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

--(بترا)

ر ش/م د/ح أ

29/12/2023 19:10:25