المنتخب الأولمبي يعسكر في مدينة البصرة العراقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا) - أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني تحت سن 23 في مدينة البصرة العراقية تتخلله مباراة ودية مع نظيره العراقي يوم 9 من شهر كانون الثاني المقبل، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ويواصل المنتخب الأولمبي تدريباته اليومية بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، سعيا لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، تأهبا للاستحقاق الرسمي العام المقبل.
وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان، ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة في الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الأولمبي، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
29/12/2023 18:32:43
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