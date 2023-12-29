المنتخب الأولمبي يعسكر في مدينة البصرة العراقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا) - أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني تحت سن 23 في مدينة البصرة العراقية تتخلله مباراة ودية مع نظيره العراقي يوم 9 من شهر كانون الثاني المقبل، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويواصل المنتخب الأولمبي تدريباته اليومية بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، سعيا لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، تأهبا للاستحقاق الرسمي العام المقبل.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان، ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة في الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الأولمبي، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

29/12/2023 18:32:43