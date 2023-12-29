المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحو 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعرب المتحدث باسم الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، عن اعتقاده أن أكثر من 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يعني أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود.

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 الفًا و507 شهداء إضافة إلى 55915 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في أحدث حصيلة صادرة عنها.

وأضاف الثوابتة، أن نحو 800 ألف مواطن في غزة والشمال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

29/12/2023 17:03:05