المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحو 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعرب المتحدث باسم الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، عن اعتقاده أن أكثر من 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض بمناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يعني أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود.
واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 الفًا و507 شهداء إضافة إلى 55915 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في أحدث حصيلة صادرة عنها.
وأضاف الثوابتة، أن نحو 800 ألف مواطن في غزة والشمال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
29/12/2023 17:03:05
MENAFN29122023000117011021ID1107668978
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