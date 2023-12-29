مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 29 كانون الأول (بترا)- انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونظمت فعاليات شعبية وحزبية اليوم، وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الملك عبد الله الأول في منطقة العبدلي، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وقصف مكثف راح ضحيته الالآف من الشهداء، منذ بداية العدوان الغاشم على مدينة غزة ومحيطها.
وعبر المشاركون في الوقفة التي دعا اليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم للمقاومة وصمودها أمام العدوان الإسرائيلي.
كما انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، مسيرة تضامنية مع غزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين.
واستنكر المشاركون الصمت الدولي الذي يتجاهل المذابح والمجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة القتل والتدمير والتهجير الإسرائيلي بشتى صنوفها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وخرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من المسجد الهاشمي وسط مدينة إربد تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.
وردد المشاركون في المسيرة التي دعا اليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وشاركت بها مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه لاملاءات التهجير والنزوح من غزة.
ونددوا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء والأطفال والنساء ودور العبادة ومراكز الإيواء والمستشفيات، مؤكدين أنها حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
كما نظمت الحركة الإسلامية في محافظة الكرك اليوم الجمعة، أمام مسجد الثنية الكبير الواقع وسط المحافظة، وقفة احتجاجية تضامنا مع الأشقاء في غزة بمشاركة حشد كبير من مختلف ألوية المحافظة.
وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
ونظمت الفاعليات الشعبية في معان عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد الشريف الحسين بن علي وقفة تضامنية مع أهالي غزة دعما لصمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وتحدث عدد من المشاركين في الوقفة عن أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، موضحين أن هذا الدعم سيسهم في إفشال مخططات الكيان الصهيوني الموجهة نحو القتل والدمار والتهجير.
وفي محافظة عجلون، نظمت عشيرة المومني اليوم في بلدة صخرة مهرجاناً خطابياً بعنوان "مع مواقف جلالة الملك نصرة لغزة ودعم الوصاية الهاشمية" على المقدمسات الإسلامية والمسيحية.
وقال القاضي والوجيه العشائري مازن المومني، إن الأردن عبر مسيرة الدولة الأردنية وبقيادة الهاشميين يقف إلى جانب فلسطين وقدم الكثير من التضحيات في سبيل الدفاع عن القدس والأهل في غزة وفلسطين، مؤكداً على الجهود التي يبذلها جلالة الملك في الدفاع عن غزة وايصال المساعدات إلى الأهل في القطاع عبر الانزال الجوي وإرسال المستشفيات الميدانية المعززة بالكوادر الطبية والتمريضية والعلاجات والمعدات اللازمة لعلاج المرضى والمصابين .
وثمن عدد من المتحدثين في كلماتهم الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ومنع الاعتداءات والانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرين إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية، سيبقى الحصن المنيع في وجه من يحاول المساس بلحمته الوطنية .
واشتمل المهرجان الخطابي على توقيع بيان يتضمن إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وتثمين مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للأهل في غزة وفلسطين، إضافة إلى غلقاء قصائد شعرية تغنت بالوطن والقائد.
كما انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية حاشدة نصرة للأهل في غزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة وقصفه للمستشفيات والأحياء والمدن في غزة .
واشتملت المسيرة التي شاركت فيها الفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية على وقفة تضامنية، تضمنت كلمات وهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، ومعبرة عن مواقف الأردن وقيادته الهاشمية الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة.
وعلى صعيد متصل، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية تنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ودعماً لأبناء غزة وصمودهم أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين بالضغط الدولي لوقف الحرب على غزة.
--(بترا)
رخ/م ق/م ع/ص أ/ع.ف/ا م/س.م/أس
29/12/2023 16:52:38
MENAFN29122023000117011021ID1107668977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.