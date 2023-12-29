مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 29 كانون الأول (بترا)- انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت فعاليات شعبية وحزبية اليوم، وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الملك عبد الله الأول في منطقة العبدلي، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وقصف مكثف راح ضحيته الالآف من الشهداء، منذ بداية العدوان الغاشم على مدينة غزة ومحيطها.

وعبر المشاركون في الوقفة التي دعا اليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم للمقاومة وصمودها أمام العدوان الإسرائيلي.

كما انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، مسيرة تضامنية مع غزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين.

واستنكر المشاركون الصمت الدولي الذي يتجاهل المذابح والمجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة القتل والتدمير والتهجير الإسرائيلي بشتى صنوفها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

وخرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من المسجد الهاشمي وسط مدينة إربد تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.

وردد المشاركون في المسيرة التي دعا اليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وشاركت بها مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه لاملاءات التهجير والنزوح من غزة.

ونددوا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء والأطفال والنساء ودور العبادة ومراكز الإيواء والمستشفيات، مؤكدين أنها حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.

كما نظمت الحركة الإسلامية في محافظة الكرك اليوم الجمعة، أمام مسجد الثنية الكبير الواقع وسط المحافظة، وقفة احتجاجية تضامنا مع الأشقاء في غزة بمشاركة حشد كبير من مختلف ألوية المحافظة.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

ونظمت الفاعليات الشعبية في معان عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد الشريف الحسين بن علي وقفة تضامنية مع أهالي غزة دعما لصمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتحدث عدد من المشاركين في الوقفة عن أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، موضحين أن هذا الدعم سيسهم في إفشال مخططات الكيان الصهيوني الموجهة نحو القتل والدمار والتهجير.

وفي محافظة عجلون، نظمت عشيرة المومني اليوم في بلدة صخرة مهرجاناً خطابياً بعنوان "مع مواقف جلالة الملك نصرة لغزة ودعم الوصاية الهاشمية" على المقدمسات الإسلامية والمسيحية.

وقال القاضي والوجيه العشائري مازن المومني، إن الأردن عبر مسيرة الدولة الأردنية وبقيادة الهاشميين يقف إلى جانب فلسطين وقدم الكثير من التضحيات في سبيل الدفاع عن القدس والأهل في غزة وفلسطين، مؤكداً على الجهود التي يبذلها جلالة الملك في الدفاع عن غزة وايصال المساعدات إلى الأهل في القطاع عبر الانزال الجوي وإرسال المستشفيات الميدانية المعززة بالكوادر الطبية والتمريضية والعلاجات والمعدات اللازمة لعلاج المرضى والمصابين .

وثمن عدد من المتحدثين في كلماتهم الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ومنع الاعتداءات والانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرين إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية، سيبقى الحصن المنيع في وجه من يحاول المساس بلحمته الوطنية .

واشتمل المهرجان الخطابي على توقيع بيان يتضمن إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وتثمين مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للأهل في غزة وفلسطين، إضافة إلى غلقاء قصائد شعرية تغنت بالوطن والقائد.

كما انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية حاشدة نصرة للأهل في غزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة وقصفه للمستشفيات والأحياء والمدن في غزة .

واشتملت المسيرة التي شاركت فيها الفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية على وقفة تضامنية، تضمنت كلمات وهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، ومعبرة عن مواقف الأردن وقيادته الهاشمية الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية تنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ودعماً لأبناء غزة وصمودهم أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين بالضغط الدولي لوقف الحرب على غزة.

--(بترا)

رخ/م ق/م ع/ص أ/ع.ف/ا م/س.م/أس

29/12/2023 16:52:38