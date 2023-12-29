مذكرة تفاهم لإنتاج وتسويق النظائر المشعة الطبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا)- وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، مذكرة تفاهم مع وشركة إكسبيريا للرعاية الصحية Experia Healthcare System، بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة في القطاعين العام والخاص.
وبحسب بيان صدر، اليوم الجمعة، عن الهيئة والشركة، فقد جاءت المذكرة في إطار تعاون القطاعين العام والخاص في مجالات إنتاج وتسويق النظائر المشعة الطبية وغير الطبية المنتجة في المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب وتطويرها.
كما تعمل المذكرة على إنشاء مركز متطور لإنتاج هذه النظائر بحيث يتم تصدير هذه المنتجات إقليمياً ودولياً؛ مما يضع المملكة على خارطة الدول المتطورة في مجال إنتاج النظائر المشعة.
ووقع المذكرة رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ومدير عام الشركة المهندس أحمد الشملة، بحضور أمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصباغ والدكتور مجد الهواري مدير المفاعل البحثي والدكتور خالد الخصاونة والدكتور فراس عفانة أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، والدكتور حازم حبوب "شريك مؤسس في الشركة" والدكتور علاء خواج "مستشار مشاريع إنتاج النظائر المشعة في الشركة" ومصطفى غنام "مدير التسويق وتطوير الأعمال في الشركة".
وتعد شركة إكسبيريا للرعاية الصحية إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الرعاية الصحية في الأردن، من خلال العروض المبتكرة وبيانات الفوائد الفريدة للعملاء. وتأخذ إكسبيريا زمام المبادرة بإدخال التغييرات وإطلاق مفاهيم وتقنيات جديدة في مجال الأنظمة الطبية في المنطقة من خلال الشراكات مع مقدمي الرعاية الذين يعدون من الرواد في مجالاتهم.
وتتمتع شركة إكسبيريا بالخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن مجالات شركة إكسبيريا الرئيسية بتقديم حلول كاملة للعملاء في أي قسم للرعاية الصحية من شركاء من جميع أنحاء العالم مثل (فيليبس، سيمنز، إليكتا ، Linet، TSE، MMT، MZ Liberec) يتضمن أيضًا دراسات الجدوى والاستشارة والتصميم والبناء وحلول تشغيل ما بعد الافتتاح للحصول على أقسام أفضل، وحديثا الدخول في مجال إنتاج وتسويق النظائر المشعة الطبية وغير الطبية والمواد المشعة على المستويين المحلي والدولي.
--(بترا)
م ف/م د/أس
29/12/2023 15:23:23
MENAFN29122023000117011021ID1107668974
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