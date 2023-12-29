مذكرة تفاهم لإنتاج وتسويق النظائر المشعة الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، مذكرة تفاهم مع وشركة إكسبيريا للرعاية الصحية Experia Healthcare System، بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة في القطاعين العام والخاص.

وبحسب بيان صدر، اليوم الجمعة، عن الهيئة والشركة، فقد جاءت المذكرة في إطار تعاون القطاعين العام والخاص في مجالات إنتاج وتسويق النظائر المشعة الطبية وغير الطبية المنتجة في المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب وتطويرها.

كما تعمل المذكرة على إنشاء مركز متطور لإنتاج هذه النظائر بحيث يتم تصدير هذه المنتجات إقليمياً ودولياً؛ مما يضع المملكة على خارطة الدول المتطورة في مجال إنتاج النظائر المشعة.

ووقع المذكرة رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ومدير عام الشركة المهندس أحمد الشملة، بحضور أمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصباغ والدكتور مجد الهواري مدير المفاعل البحثي والدكتور خالد الخصاونة والدكتور فراس عفانة أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، والدكتور حازم حبوب "شريك مؤسس في الشركة" والدكتور علاء خواج "مستشار مشاريع إنتاج النظائر المشعة في الشركة" ومصطفى غنام "مدير التسويق وتطوير الأعمال في الشركة".

وتعد شركة إكسبيريا للرعاية الصحية إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الرعاية الصحية في الأردن، من خلال العروض المبتكرة وبيانات الفوائد الفريدة للعملاء. وتأخذ إكسبيريا زمام المبادرة بإدخال التغييرات وإطلاق مفاهيم وتقنيات جديدة في مجال الأنظمة الطبية في المنطقة من خلال الشراكات مع مقدمي الرعاية الذين يعدون من الرواد في مجالاتهم.

وتتمتع شركة إكسبيريا بالخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن مجالات شركة إكسبيريا الرئيسية بتقديم حلول كاملة للعملاء في أي قسم للرعاية الصحية من شركاء من جميع أنحاء العالم مثل (فيليبس، سيمنز، إليكتا ، Linet، TSE، MMT، MZ Liberec) يتضمن أيضًا دراسات الجدوى والاستشارة والتصميم والبناء وحلول تشغيل ما بعد الافتتاح للحصول على أقسام أفضل، وحديثا الدخول في مجال إنتاج وتسويق النظائر المشعة الطبية وغير الطبية والمواد المشعة على المستويين المحلي والدولي.

--(بترا)

م ف/م د/أس

29/12/2023 15:23:23