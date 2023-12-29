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إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بعملية دهس جنوب الخليل

12/29/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الأول (بترا)- أعلنت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح مختلفة في عملية دهس عند مدخل قرية وادي الشاجنة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على سائق المركبة الفلسطيني منفذ العملية، ما أدى إلى استشهاده.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
29/12/2023 15:04:53

MENAFN29122023000117011021ID1107668972

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