جيش الاحتلال يعلن إصابة 21 عسكريا خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 21 عسكريا خلال 24 ساعة
التاريخ
12/29/2023 2:26:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن إصابة 21 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ.24 الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة المصابين في جيش الاحتلال منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة إلى 936 عسكريا، حسب إحصائية جيش الإحتلال.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
29/12/2023 14:48:16
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