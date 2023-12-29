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جيش الاحتلال يعلن إصابة 21 عسكريا خلال 24 ساعة

12/29/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن إصابة 21 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ.24 الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة المصابين في جيش الاحتلال منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة إلى 936 عسكريا، حسب إحصائية جيش الإحتلال.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
29/12/2023 14:48:16

MENAFN29122023000117011021ID1107668971

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