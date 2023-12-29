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إصابة عشرات المصلين إثر اعتداء الاحتلال عليهم في وادي الجوز بالقدس المحتلة

12/29/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 كانون الأول (بترا)- أصيب عشرات المصلين بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس في بيان لها، بأن قوات الاحتلال قمعت المصلين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة المفروضة عليهم، حيث قاموا بتأدية الصلاة في حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة من القدس.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المصلين بالمياه الكيميائية العادمة، حيث أصيب العشرات جراء ذلك بالاختناق.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
29/12/2023 14:26:21

MENAFN29122023000117011021ID1107668970

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