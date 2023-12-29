12 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 كانون الأول (بترا)- أدى نحو 12 ألف مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، رغم تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، خاصة البلدة القديمة، وهو أكبر عدد من المُصلين يتمكن من صلاة الجمعة بالأقصى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إذ لم يتجاوز العدد في الجُمع السابقة نحو 5 آلاف كحد أقصى حسب دائرة الاوقاف الإسلامية.

وكانت دعوات أطلقها ناشطون مقدسيون لشد الرحال والرباط في الأقصى والصلاة فيه من أجل زيادة عدد المصلين فيه خاصة في يوم الجمعة.

--(بترا)

م . ف/أس

29/12/2023 13:43:43