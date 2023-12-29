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أداء متباين للأسهم الآسيوية في آخر جلسات 2023

12/29/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- تباين أداء الأسهم الآسيوية في الجلسة الأخيرة من العام، بعد أن حققت الأسهم الأميركية مكاسب ومع قيام المستثمرين باقتناص الصفقات في الصين.
وتراجعت الأسهم الأسترالية مع التأثر بانخفاض أسعار خام الحديد، في حين ارتفعت الأسهم في اليابان، مما أبقى مؤشر "توبكس" القياسي على المسار الصحيح لتحقيق أفضل مكسب سنوي له منذ عقد.
وقفزت الأسهم الكورية مدعومة بنشوة الذكاء الاصطناعي التي دفعت مؤشر "ناسداك 100" إلى تحقيق أفضل عام له منذ عام 1999.
وتشير العقود الآجلة الصينية إلى مكاسب مبكرة مع عودة المستثمرين إلى سوقها المتدهورة، وفقا لوكالة بلومبرغ اليوم الجمعة.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في آسيا بعد أن أصبح مؤشر "إس أند بي 500" الرئيسي على بعد بضع نقاط فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4796.56 نقطة، أمس الخميس، موسعاً تقدمه في 2023 إلى 25 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/12/2023 12:48:46

MENAFN29122023000117011021ID1107668967

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