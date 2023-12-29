اليونيفيل تحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 29 كانون الأول (بترا)- حذرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، من حرب واسعة النطاق، عقب تصاعد الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت المتحدثة باسم "اليونيفيل"، كانديس أرديل في تصريحات لهيئة (بي بي سي) البريطانية، إن أي تبادل لإطلاق النار قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.

وأشارت إلى أن إسرائيل وحزب الله يتبادلان الهجمات في المنطقة الحدودية وباتت يومية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

ر ش/أس

29/12/2023 12:46:22