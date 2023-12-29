اليونيفيل تحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة

اليونيفيل تحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة
التاريخ
12/29/2023 2:25:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 29 كانون الأول (بترا)- حذرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، من حرب واسعة النطاق، عقب تصاعد الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت المتحدثة باسم "اليونيفيل"، كانديس أرديل في تصريحات لهيئة (بي بي سي) البريطانية، إن أي تبادل لإطلاق النار قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.
وأشارت إلى أن إسرائيل وحزب الله يتبادلان الهجمات في المنطقة الحدودية وباتت يومية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ر ش/أس
29/12/2023 12:46:22
MENAFN29122023000117011021ID1107668966
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