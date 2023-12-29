الأسهم اليابانية تسجل أفضل أداء سنوي في 10 أعوام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا)- تراجع مؤشر نيكي الياباني في آخر جلساته لعام 2023، لكنه حقق أفضل أداء سنوي في 10 أعوام، وسط توقعات بتحسن الحوكمة.
وفي نهاية جلسة اليوم الجمعة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.2 بالمئة إلى 33464 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة ليغلق عند 2366 نقطة.
أما على أساس سنوي، صعد المؤشر نيكي الياباني 28 بالمئة، وهي أعلى زيادة سنوية منذ 2013 كما أن نيكي كان المؤشر الآسيوي الأفضل أداء في عام 2023، وجاء ذلك وسط تراجع الين 7 بالمئة أمام الدولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
كما ارتفع المؤشر توبكس 25 بالمئة خلال العام وهو أيضا أفضل أداء سنوي له منذ 2013.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/12/2023 12:19:16
MENAFN29122023000117011021ID1107668964
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