Saturday, 30 December 2023 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهرجان إيزيس يمد فترة استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية يناير

12/29/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) يعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن مد فترة قبول طلبات المشاركة في دورته الثانية المقرر إقامتها في القاهرة فى الفترة من 16 إلى 22 مايو 2024، وتستمر الإدارة في تلقى طلبات المشاركة من الفرق حتى 31 يناير 2024.



وصرحت المخرجة عبير لطفي رئيس المهرجان أنه تقرر مد فترة التقديم للمهرجان نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن العربي في الوقت الحالي ومراعاة للأثر المؤلم للحروب الكارثية التي تعاني منها بعض البلدان العربية على نفوس كل أبناء الوطن العربي بما فيهم الفنانين والمسرحيين.



وأضافت أن معايير وشروط الاختيار في المهرجان تعتمد بشكل أساسي على طبيعة العرض حيث يجب أن يكون معنى على نحو إيجابي بقضايا المرأة أو أن تكون صانعته امرأة، ويقبل المهرجان مشاركة العروض الأجنبية من أنحاء العالم والعروض العربية أيضا بشرط الا يكون سبق عرضها داخل مصر قبل العرض في المهرجان.



تتراوح مدة العروض ما بين 30 و90 دقيقة، وعلى الراغبين في المشاركة التقدم من خلال الاستمارة الإلكترونية وموقع المهرجان، وترسل معها المواد المطلوبة لإدارة المهرجان، والتي تشمل نسخة مصورة عالية الجودة للعرض المسرحي، وملف يحتوي على النص المسرحي، واخر يضم مادة صحفية عنه، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من العرض واسماء فريق العمل والفيش تكنيك، بالإضافة إلى معلومات التواصل مع الفرقة والمسئولين عنها وسيرة ذاتية للمخرج والفرقة.



يتكفل المهرجان بتكلفة الإقامة والإعاشة للفرق التي يقع عليها الاختيار للمشاركة من خارج مصر بحد أقصى 8 أفراد، بالإضافة إلى توفير الانتقالات الداخلية بينما تتحمل الفرقة تكلفة السفر وشحن الديكور والأزياء أو إعادة تصنيعها داخل مصر، ويحظر مشاركة الفرقة في دورات المهرجان القادمة إذا امتنعت عن تقديم العرض بعد القدوم إلى المهرجان، أو قدمت محتوى مغاير في الشكل أو المضمون عما عرض على لجنة المشاهدة.



يهدي مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، وتنظمه مؤسسة جارة القمر، وتتولى رئاسته المخرجة والممثلة عبير لطفي وتديره الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمستشار الإعلامي للمهرجان الكاتبة الصحفية منى شديد، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.


بينما يضم مجلس أمناء المهرجان في عضويته الفنان فتحي عبد الوهاب، والسفيرة مشيرة خطاب، والإعلامية الكبيرة مشيرة موسى، والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل، ود. أمل جمال وكيل وزارة الشباب سابقا واستشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير والفنانة د. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والمخرج المسرحي، د. محمود أبو دومة والروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، والناقد الفني محمد عبد الرحمن.












MENAFN29122023000132011024ID1107668963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث