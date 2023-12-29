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تامر عبد المنعم رئيسًا شرفيًا لمهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة

12/29/2023 2:25:17 PM
(MENAFN- Youm7) اختارت الجمعية المصرية العربية للثقافة والفنون، وهي الجهة المسئولة عن مهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة، الفنان تامر عبد المنعم رئيسًا شرفيًا للمهرجان في دورته الثامنة والتي من المقرر إقامتها شهر أبريل المقبل.



من ناحية أخرى ترأس المهرجان في دوراته السابقة قامات فنية كبيرة "الناقد علي أبو شادي، المخرج محمد عبدالعزيز، الفنان القدير الراحل محمود ياسين، الفنان محمود قابيل، الفنان الراحل سمير صبري، الفنان القدير حسن يوسف، مدير التصوير د. رمسيس مرزوق.



ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته الكبيرة بهذا الترشيح وقال: شرف كبير لي أن أترأس الدورة الثامنة من مهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة وأكون ضمن القامات الفنية الكبيرة الذين ترأسوا هذا المهرجان خلال 7 دورات سابقة.



جدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية يقوم اليوم بتنظيم حفل رأس السنة وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني وبحضور السيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



كما أن الإدارة المركزية للشئون الفنية أقامت حفل "5000 و 50 سنة عبور" بمناسبة إنتصارات أكتوبر والتي أحياها النجم الكبير علي الحجار والتي أقيمت على مسرح السامر بالعجوزة.












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