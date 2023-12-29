ليلة رأس السنة.. محسن سرحان نام فى القاهرة صحى لقى نفسه فى دمنهور

MENAFN - Youm7) منذ زمن طويل كان نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة ويستقبلون العام الجديد بالعديد من الاحتفالات والتجمعات، وكان لكل منهم طقوسه وطريقته الخاصة فى الاحتفال، كما كان لكل منهم ذكريات مواقف لا ينساها فى هذه المناسبة.

وفى حوار أجراه الفنان محسن سرحان عام 1954 تحدث عن ذكرياته فى احتفالات الكريسماس ومنها ما حدث معه فى أحد الأعوام التى لا ينساها حين قرر أن يقضى ليلة رأس السنة فى أحد الملاهى الليلية بالقاهرة، واعترف الفنان الكبير بأنه شرب فى تلك الليلة حتى غاب عقله، لدرجة أنه لم يدرك كيف خرج من الملهى قبل منتصف الليل ولم يتذكر ما حدث له، إلا حين استيقظ فى ظهر اليوم التالى ليجد نفسه نائمًا على سرير فى غرفة متواضعة، وأخذ ينظر حوله حتى أدرك أنه فى أحد الفنادق البسيطة، ولكنه لم يكن يعرف أين هو وكيف جاء إلى هذه الغرفة، وأخذ ينادى "حد هنا"، حتى دخل عليه رجل رجل أرمنى عجوز قائلاً: "إزاى حضرتك دلوقتى"، فأجابه محسن سرحان بدهشة: "الحمد لله كويس، لكن أنا فين وجيت هنا إزاى"، واندهش الفنان الكبير حين أجابه الرجل بأنه فى لوكاندة خريستو بدمنهور، وعرف منه أنه وصل بتاكسى من القاهرة قبيل الفجر وأعطى السائق 4 جنيهات.

وأخذ محسن سرحان يفكر فيما حدث ويجهد ذاكرته ليبحث عن الدافع الذى جعله يأتى إلى دمنهور، حتى تذكر أنه قبل 10 سنوات من هذه الواقعة كان يحب فتاة من القاهرة، ولكن فجأة انتقل والدها إلى دمنهور، فاصطحب أسرته معه وانقطعت أخبار هذه الفتاة، مشيرًا إلى أنه فسر سفره لدمنهور دون أن يدرى بأن الحنين لهذه الفتاة قاد عقله الباطن للسفر إلى حيث ذهبت دون أن يدرى ، واختتم الفنان الكبير قصته مؤكدا أنه أقلع عن الشرب بعد هذه الواقعة.