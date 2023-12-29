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حصاد الأوبرا في 2023.. 890 فعالية ثقافية وفنية أبرزها 14 ليلة لمهرجان القلعة

12/29/2023 2:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت دار الأوبرا المصرية ، خلال عام 2023 برئاسة الدكتور خالد داغر، 890 فعالية ثقافية وفنية، وتم خلالها تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وصون التراث الفني الإنساني المحلى والعالمي، كما أتاحت الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم.

وخلال تلك الفعاليات تم تقديم 150 منها على المسرح الكبير، و155 بالمسرح الصغير، 113 بمسرح الجمهورية، 120 بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، 46 بالمسرح المكشوف، 80 بمسرح أوبرا دمنهور، 56 بمعهد الموسيقى العربية، و2 بمسرح النافورة.


فعاليات دار الأوبرا المصرية

كما تألقت الأوبرا بشكل كبير خلال 14 ليلة قدمت خلالها الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولى للموسيقى والغناء، فضلا عن استمرار النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي من "الأمسيات الشعرية، اللقاءات الفكرية، الندوات العامة، نادي السينما، نادي فنون الأوبرا"، فى تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية، ووصل عددها إلى 82 نشاطًا بمسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بجانب 72 معرضًا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية.

واستضافت مسارح دار الأوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية منها: مهرجان المسرح العالمي لأكاديمية الفنون، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، ملتقى أولادنا الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، احتفالية 80 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، احتفالية الملتقى الدولي لفنون الخط العربي، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلم وغيرها.


مي فاروق

فعاليات دار الأوبرا المصرية



فعاليات دار الأوبرا المصرية

فعاليات دار الأوبرا المصرية





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