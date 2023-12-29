تكريم 23 من القامات المسرحية العراقية في افتتاح مهرجان المسرح العربي

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- Youm7) يكرم مهرجان المسرح العربي خلال دورته الـ 14 والتي ستقام في مدينة بغداد بدولة العراق 23 مبدعة ومبدعًا من القامات المسرحية العراقية، وذلك خلال حفل الافتتاح، وكل المكرمين من الفنانات والفنانين تم اختيارهم من قبل الجهة المحلية الشريكة ببغداد للهيئة العربية للمسرح.
سيشهد المهرجان أيضًا إعلان أسماء لجنة تحكيم عروض المسار الأول وهو مسار التنافس علي جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وهي (13) عرضًا مسرحيًا.
لجنة اختيار العروض المتأهلة للدورة 14 من المهرجان تكونت من
د. يوسف عايدابي من السودان رئيسا للجنة وعضوية كل من : مهند الهادي (العراق)، د. محمد خير الرفاعي (الأردن)، د. عبد المجيد الهواس (المغرب)، معز حمزة (تونس).
وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .
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