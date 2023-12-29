تكريم 23 من القامات المسرحية العراقية في افتتاح مهرجان المسرح العربي

MENAFN - Youm7) يكرم مهرجان المسرح العربي خلال دورته الـ 14 والتي ستقام في مدينة بغداد بدولة العراق 23 مبدعة ومبدعًا من القامات المسرحية العراقية، وذلك خلال حفل الافتتاح، وكل المكرمين من الفنانات والفنانين تم اختيارهم من قبل الجهة المحلية الشريكة ببغداد للهيئة العربية للمسرح.

سيشهد المهرجان أيضًا إعلان أسماء لجنة تحكيم عروض المسار الأول وهو مسار التنافس علي جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وهي (13) عرضًا مسرحيًا.

لجنة اختيار العروض المتأهلة للدورة 14 من المهرجان تكونت من

د. يوسف عايدابي من السودان رئيسا للجنة وعضوية كل من : مهند الهادي (العراق)، د. محمد خير الرفاعي (الأردن)، د. عبد المجيد الهواس (المغرب)، معز حمزة (تونس).

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .







