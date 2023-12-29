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بيقولوا مش قادر ينسى.. علامات بتقولك إن الإكس مستعد يرجع تانى

12/29/2023 2:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) من الصعب أن نفهم ما يشعر به الحبيب السابق
بعد الانفصال، فكل منا مشاعر مختلفة عن الثاني، والبعض يفكر في العودة، و لكن يخشى من رد فعل الطرف الآخر ورفضه، ولذلك نستعرض بعض العلامات التى تشير إلى أن الحبيب السابق يريد عودة العلاقة مرة أخرى،
وفقًا لما أشار إليه موقع hackspirit


الغيرة على الشريك السابق التواصل معك بشكل مستمر

يمكن ان تلاحظ أن الحبيب السابق يتواصل معاك بشكل شبه يومي بأي طريقة أو أي حجة لكي يبرر سبب الاتصال، وأحيانا يسألك عن مكان كنت تزوره معه.

يرسل لك رسائل نصية غير مفهومة


يمكن أن يرسل لك رسائل نصية لا تنص على أي شيء مهم، لكي يثير فضولك وتبدأ في مراسلته للتحدث معه في أى موضوع، أو أحيانا يرسل لك للسؤال عن الاغنية
التي كنتوا تستمعون لها .

يظهر غيرته في التجمعات


في حالة تواجدك في تجمع مع الأصدقاء، يمكن أن تلاحظ أنه يصدر تصرفات تدل على أنه يغار عليكٍ، ويحاول إبعاد الأشخاص عنك.

مهتم بحياتك العاطفية


يمكن أن يسأل دائمًا عن حياتك العاطفية ليريد معرفة إذا كان هناك
شخص في حياتك أم لا، ويحب أن يستكشف العلاقات المحيطة بك.

يسأل عنك

يسأل عنك عن طريق أصدقائك بشكل دائم، ويبحث
عن أي معلومة تخصك .

يوضح أنه عازب


دائما يحب أن يحكى عن حياته وإنه شخص عازب ويعيش بمفرده، وأنه غير قادر على دخول شخصية أخري في حياته.



الغيرة بعد الإنفصال








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