بيقولوا مش قادر ينسى.. علامات بتقولك إن الإكس مستعد يرجع تانى

(MENAFN
- Youm7) من الصعب أن نفهم ما يشعر به الحبيب السابق
بعد الانفصال، فكل منا مشاعر مختلفة عن الثاني، والبعض يفكر في العودة، و لكن يخشى من رد فعل الطرف الآخر ورفضه، ولذلك نستعرض بعض العلامات التى تشير إلى أن الحبيب السابق يريد عودة العلاقة مرة أخرى،
وفقًا لما أشار إليه موقع hackspirit
الغيرة على الشريك السابق التواصل معك بشكل مستمر
يمكن ان تلاحظ أن الحبيب السابق يتواصل معاك بشكل شبه يومي بأي طريقة أو أي حجة لكي يبرر سبب الاتصال، وأحيانا يسألك عن مكان كنت تزوره معه.
يرسل لك رسائل نصية غير مفهومة
يمكن أن يرسل لك رسائل نصية لا تنص على أي شيء مهم، لكي يثير فضولك وتبدأ في مراسلته للتحدث معه في أى موضوع، أو أحيانا يرسل لك للسؤال عن الاغنية
التي كنتوا تستمعون لها .
يظهر غيرته في التجمعات
في حالة تواجدك في تجمع مع الأصدقاء، يمكن أن تلاحظ أنه يصدر تصرفات تدل على أنه يغار عليكٍ، ويحاول إبعاد الأشخاص عنك.
مهتم بحياتك العاطفية
يمكن أن يسأل دائمًا عن حياتك العاطفية ليريد معرفة إذا كان هناك
شخص في حياتك أم لا، ويحب أن يستكشف العلاقات المحيطة بك.
يسأل عنك
يسأل عنك عن طريق أصدقائك بشكل دائم، ويبحث
عن أي معلومة تخصك .
يوضح أنه عازب
دائما يحب أن يحكى عن حياته وإنه شخص عازب ويعيش بمفرده، وأنه غير قادر على دخول شخصية أخري في حياته.
الغيرة بعد الإنفصال
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