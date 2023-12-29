4 خطوات للاحتفال بـ ليلة رأس السنة.. عشان تبقى سعيدة

(MENAFN
- Youm7) تستعد العائلات معنا للاحتفال وبداية عام جديد ، تكون العائلة حريصة على عدم حدوث أي توتر أو مشكلة، وأن يبدأ العام الجديد بكل سعادة، ولأن التجمعات دائمًا ما ينتج عنها مناقشات حول ما تمر به العائلة من مشاكل مختلفة، إلا أن في المناسبات السعيدة عليهم البعد عن تلك المناقشات التي تستهلك طاقة وإثبات آراء، والاتجاه إلى الفرح والاحتفال كما أوضح موقع businessinsider والتي منها:
ابتعد عن الانزعاج
في مثل هذه المناسبات، أهم ما يحدث هو الابتعاد عن التفكير في جميع المواقف
أو الأشخاص السلبيين، والاتجاه نحو التفكير الهادئ الإيجابي الذي يبعث الأمل نحو العام الجديد.
تجنب بعض الموضوعات
مع ما يمر من أحداث عالمية أو محلية، حاول تجنب ذكرها في ليلة رأس السنة، وليس عليك في ذلك الوقت التحدث عن شيء، وإنما تمنى الأفضل دون ذكر تفاصيل.
عدم ذكر أي نقد
التجمع للاحتفال وتعزيز التواصل، وليس لذكر الانتقاد والآراء السلبية عن المحيطين أو الآخرين.
الاعتناء بنفسك
امنح لنفسك الوقت والاحتفال ببداية سنة جديدة، حتى وأن لم تكن مع العائلة أو الأصدقاء لسبب ما، واجعل ذلك الوقت للسلام وتمني عام كامل مليء بالأحلام، ولكن لا تضيعه وأن لم يوجد أحد يشارك الاحتفال.
الاحتفال برأس السنة
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