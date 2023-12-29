4 خطوات للاحتفال بـ ليلة رأس السنة.. عشان تبقى سعيدة

MENAFN - Youm7) تستعد العائلات معنا للاحتفال وبداية عام جديد ، تكون العائلة حريصة على عدم حدوث أي توتر أو مشكلة، وأن يبدأ العام الجديد بكل سعادة، ولأن التجمعات دائمًا ما ينتج عنها مناقشات حول ما تمر به العائلة من مشاكل مختلفة، إلا أن في المناسبات السعيدة عليهم البعد عن تلك المناقشات التي تستهلك طاقة وإثبات آراء، والاتجاه إلى الفرح والاحتفال كما أوضح موقع businessinsider والتي منها:ابتعد عن الانزعاج

في مثل هذه المناسبات، أهم ما يحدث هو الابتعاد عن التفكير في جميع المواقف

أو الأشخاص السلبيين، والاتجاه نحو التفكير الهادئ الإيجابي الذي يبعث الأمل نحو العام الجديد.

تجنب بعض الموضوعاتمع ما يمر من أحداث عالمية أو محلية، حاول تجنب ذكرها في ليلة رأس السنة، وليس عليك في ذلك الوقت التحدث عن شيء، وإنما تمنى الأفضل دون ذكر تفاصيل.عدم ذكر أي نقد التجمع للاحتفال وتعزيز التواصل، وليس لذكر الانتقاد والآراء السلبية عن المحيطين أو الآخرين.الاعتناء بنفسكامنح لنفسك الوقت والاحتفال ببداية سنة جديدة، حتى وأن لم تكن مع العائلة أو الأصدقاء لسبب ما، واجعل ذلك الوقت للسلام وتمني عام كامل مليء بالأحلام، ولكن لا تضيعه وأن لم يوجد أحد يشارك الاحتفال.الاحتفال برأس السنة



