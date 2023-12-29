بتحلمي برشاقة النجمات.. نصائح من مدرب اللياقة البدنية لمشاهير هوليوود

MENAFN - Youm7) تحلم كل امرأة بالحصول على جسم رشيق مثل نجمات هوليوود، وقد أصبح الأمر سهل الآن حيث أشار مدرب اللياقة البدنية سيباستيان لاجري، 50 عامًا، والذى عمل مع عدد كبير من النجوم مثلجينيفر أنيستون ونيكول كيدمان وبريتني سبيرز، إلى أهم النصائح التي يجب اتباعها للحصول على جسم يشبه أجسام نجمات هوليوود.

جينيفر أنيستون

أشار سيباستيان لاجري، إلى ضرورة تناول الطعام الصحي، والحد من حجم حصة الطعام واستهلاكه باعتدال، وإقران نظام غذائي مغذٍ مع روتين التمرين الذي يناسب الشخص، والتحول من الوجبات السريعة إلى الأطباق المطبوخة في المنزل، والاهتمام بالمكونات الموجودة في الأطعمة المصنعة، وتجنب الأشياء التي تحتوي على إضافات ومواد حافظة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

مدرب اللياقة البدنية

وأوصى بممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل، وشدد على أهمية تجنب السكريات المكررة والأطعمة المصنعة غير الصحية التي تحتوي على الكثير من المواد المضافة والمواد الحافظة، وأوصى بممارسة تمارين القرفصاء، والضغط و تمارين البلانك.

وأوصى أيضًا بضرورة الإلتزام بالنظام الغذائي الصحى والتمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحدث نتائج إيجابية وهى التخلص من الدهون الزائدة والحصول على جسم رشيق.