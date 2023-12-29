بتحلمي برشاقة النجمات.. نصائح من مدرب اللياقة البدنية لمشاهير هوليوود

(MENAFN
- Youm7) تحلم كل امرأة بالحصول على جسم رشيق مثل نجمات هوليوود، وقد أصبح الأمر سهل الآن حيث أشار مدرب اللياقة البدنية سيباستيان لاجري، 50 عامًا، والذى عمل مع عدد كبير من النجوم مثل
جينيفر أنيستون ونيكول كيدمان وبريتني سبيرز، إلى أهم النصائح التي يجب اتباعها للحصول على جسم يشبه أجسام نجمات هوليوود.
جينيفر أنيستون
أشار سيباستيان لاجري، إلى ضرورة تناول الطعام الصحي، والحد من حجم حصة الطعام واستهلاكه باعتدال، وإقران نظام غذائي مغذٍ مع روتين التمرين الذي يناسب الشخص، والتحول من الوجبات السريعة إلى الأطباق المطبوخة في المنزل، والاهتمام بالمكونات الموجودة في الأطعمة المصنعة، وتجنب الأشياء التي تحتوي على إضافات ومواد حافظة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
مدرب اللياقة البدنية
وأوصى بممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل، وشدد على أهمية تجنب السكريات المكررة والأطعمة المصنعة غير الصحية التي تحتوي على الكثير من المواد المضافة والمواد الحافظة، وأوصى بممارسة تمارين القرفصاء، والضغط و تمارين البلانك.
وأوصى أيضًا بضرورة الإلتزام بالنظام الغذائي الصحى والتمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحدث نتائج إيجابية وهى التخلص من الدهون الزائدة والحصول على جسم رشيق.
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