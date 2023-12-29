تصرفات بتضايق مولود برج الجدى وتدفعه لإنهاء العلاقة العاطفية.. أهمها تجاهله

MENAFN - Youm7) العلاقات في حياتنا سواء كانت إجتماعية أو عاطفية تحتاج منا إلى احترامواهتمام متبادل لكي تستمر، ولكل شخص طباعه وصفاته التى تجبر الآخر على التعامل وفقاً لها، ومن خلال علم الفلك نستعرض بعض التصرفات التي تتسبب في مضايقة مولود برج الجدي ويمكن أن تؤدى إلى اضطراره لإنهاء العلاقة، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.

غضب شريك الحياة تصرفات تنهي علاقتك ببرج الجدي التجاهل

برج الجدي من الشخصيات التي تتسم بالهدوء والعقلانية وحسن التعامل، كما لا يفضل أن يتجاهله أى شخص، وفي حالة شعوره بالتجاهل فأنه ينهى علاقته به

بشكل سريع، فالتجاهل يمثل عدم إحترام لبرج الجدي وهو يفضل الإحترام في التعامل.

عدم تبادل مشاعر الحب

برج الجدي من الشخصيات الرومانسية التي تجيد التعامل في العلاقات بشكل إيجابي لذا في حالة شعوره بأن الطرف الثاني لا يبادله الحب والمشاعر بنفس القدر يمكن أن يتخلى عن العلاقة بدون العودة للطرف الثاني .

التسرع في القرارات

يحب مولود برج الجدي أن يكون شريك حياته شخص متأني في قراراته، ومفكر بشكل جيد ، لذا في حالة اتخاذ قرارات مسرعة أكثر من مرة بدون العودة له ومشاركته، فأنه يضطره ذلك للإبتعاد وإنهاء العلاقة.

عدم احترام غيرته

برج الجدي يتسم بالهدوء والرقي في التعامل، يحب أن يحترم شريك حياته قراراته ومشاعره، فهو من الشخصيات شديدة الغيرة، وفي حالة عدم إحترام

الطرف الثاني لغيرته فأنه يبتعد عنه .

شاب وفتاة في حالة غضب