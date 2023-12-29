تصرفات بتضايق مولود برج الجدى وتدفعه لإنهاء العلاقة العاطفية.. أهمها تجاهله

(MENAFN
- Youm7) العلاقات في حياتنا سواء كانت إجتماعية أو عاطفية تحتاج منا إلى احترام
واهتمام متبادل لكي تستمر، ولكل شخص طباعه وصفاته التى تجبر الآخر على التعامل وفقاً لها، ومن خلال علم الفلك نستعرض بعض التصرفات التي تتسبب في مضايقة مولود برج الجدي ويمكن أن تؤدى إلى اضطراره لإنهاء العلاقة، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.
غضب شريك الحياة تصرفات تنهي علاقتك ببرج الجدي التجاهل
برج الجدي من الشخصيات التي تتسم بالهدوء والعقلانية وحسن التعامل، كما لا يفضل أن يتجاهله أى شخص، وفي حالة شعوره بالتجاهل فأنه ينهى علاقته به
بشكل سريع، فالتجاهل يمثل عدم إحترام لبرج الجدي وهو يفضل الإحترام في التعامل.
عدم تبادل مشاعر الحب
برج الجدي من الشخصيات الرومانسية التي تجيد التعامل في العلاقات بشكل إيجابي لذا في حالة شعوره بأن الطرف الثاني لا يبادله الحب والمشاعر بنفس القدر يمكن أن يتخلى عن العلاقة بدون العودة للطرف الثاني .
التسرع في القرارات
يحب مولود برج الجدي أن يكون شريك حياته شخص متأني في قراراته، ومفكر بشكل جيد ، لذا في حالة اتخاذ قرارات مسرعة أكثر من مرة بدون العودة له ومشاركته، فأنه يضطره ذلك للإبتعاد وإنهاء العلاقة.
عدم احترام غيرته
برج الجدي يتسم بالهدوء والرقي في التعامل، يحب أن يحترم شريك حياته قراراته ومشاعره، فهو من الشخصيات شديدة الغيرة، وفي حالة عدم إحترام
الطرف الثاني لغيرته فأنه يبتعد عنه .
شاب وفتاة في حالة غضب
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