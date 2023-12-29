هل أصيب بعض مشاهير هوليوود بعدوى الطلاق خلال عام 2023؟

MENAFN - Youm7) انفصل العديد من مشاهير هوليوود عن شركاء حياتهم خلال هذا العام، مثل عارضة الأزياء كايلي جينر التي انفصلت عن حبيبها المغنى ترافيس سكوت، والمغنية تايلور سويفت التي أنفصلت عن جو ألوين بعد علاقة استمرت ست سنوات وأعلنت النجمة ميريل ستريب طلاقها المفاجئ من زوجها .

حالات انفصال بين مشاهير هوليوود

ورغم أن الطلاق قد يحدث لأسباب مختلفة والتي أبرزها عدم وجود تفاهم بين الزوجين، إلا إن البعض يرى أن الطلاق قد يكون معدى مثل إد جونستون، 40 عامًا، وهو أكاديمي قانون من بريستول، والذى اكتشف تأثير الطلاق المعدي في عام 2016، عندما أصبح أول شخص في دائرته الاجتماعية ينهي زواجه.، حيث قال بأن زوجان من أصدقائه أنفصلا عن بعضهما ثم تواصلت حالات الإنفصال بين أصدقائه، حتى لاحظ في النهاية إن أغلب دائرة علاقاته أنفصلوا عن شركاء حياتهم، وقال: "لحسن الحظ، أنا وزوجتي السابقة لدينا علاقة إيجابية حقًا الآن بعد أن انفصلنا - ما زلنا نساعد بعضنا البعض".

الانفصال بين الزوجين

وعلى الرغم من غرابة ملاحظة إد، إلا أن فكرة أن الطلاق يمكن أن يكون معدى مدعومة بالعلم، حيث كان هناك دراسة تعاونية بين جامعة براون وجامعة كاليفورنيا وجامعة هارفارد في عام 2009. اكتشف الباحثون فيها أن الشخص أكثر عرضة للانفصال بنسبة 75% إذا قام أحد الأشخاص في دائرته الاجتماعية بالإنفصال عن شريك حياته. وتمتد مجموعات الطلاق إلى درجتين من الانفصال، حتى لو طلق أحد الأصدقاء، فمن المرجح أن يفعل الشخص ذلك أيضاً، حسبما أوضحت الدراسة. ولم يؤكد العلم بعد السبب الدقيق وراء حدوث هذه الظاهرة.