هل أصيب بعض مشاهير هوليوود بعدوى الطلاق خلال عام 2023؟

(MENAFN
- Youm7) انفصل العديد من مشاهير هوليوود عن شركاء حياتهم خلال هذا العام، مثل عارضة الأزياء كايلي جينر التي انفصلت عن حبيبها المغنى ترافيس سكوت، والمغنية تايلور سويفت التي أنفصلت عن جو ألوين بعد علاقة استمرت ست سنوات وأعلنت النجمة ميريل ستريب طلاقها المفاجئ من زوجها .
حالات انفصال بين مشاهير هوليوود
ورغم أن الطلاق قد يحدث لأسباب مختلفة والتي أبرزها عدم وجود تفاهم بين الزوجين، إلا إن البعض يرى أن الطلاق قد يكون معدى مثل إد جونستون، 40 عامًا، وهو أكاديمي قانون من بريستول، والذى اكتشف تأثير الطلاق المعدي في عام 2016، عندما أصبح أول شخص في دائرته الاجتماعية ينهي زواجه.، حيث قال بأن زوجان من أصدقائه أنفصلا عن بعضهما ثم تواصلت حالات الإنفصال بين أصدقائه، حتى لاحظ في النهاية إن أغلب دائرة علاقاته أنفصلوا عن شركاء حياتهم، وقال: "لحسن الحظ، أنا وزوجتي السابقة لدينا علاقة إيجابية حقًا الآن بعد أن انفصلنا - ما زلنا نساعد بعضنا البعض".
الانفصال بين الزوجين
وعلى الرغم من غرابة ملاحظة إد، إلا أن فكرة أن الطلاق يمكن أن يكون معدى مدعومة بالعلم، حيث كان هناك دراسة تعاونية بين جامعة براون وجامعة كاليفورنيا وجامعة هارفارد في عام 2009. اكتشف الباحثون فيها أن الشخص أكثر عرضة للانفصال بنسبة 75% إذا قام أحد الأشخاص في دائرته الاجتماعية بالإنفصال عن شريك حياته. وتمتد مجموعات الطلاق إلى درجتين من الانفصال، حتى لو طلق أحد الأصدقاء، فمن المرجح أن يفعل الشخص ذلك أيضاً، حسبما أوضحت الدراسة. ولم يؤكد العلم بعد السبب الدقيق وراء حدوث هذه الظاهرة.
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