أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3100 جنيه للجرام

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 29-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تسجيل أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، مستويات 3100 جنيها في التداولات الفورية بسوق الصاغة، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات مرتفعة أعلى 2070 دولار بختام جلسات الأسبوع، الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023.سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه للجرام عيار 21 سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، مستويات 3100 جنيها في التداولات الفورية بسوق الصاغة، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات مرتفعة أعلى 2070 دولار بختام جلسات الأسبوع، وبلغ عيار 24 قيمة 3543 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 2657 جنيه، وعيار 14 حوالي 2067 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 24800 جنيه.تشهد أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا محدودًا بعد أن انخفضت أمس بسبب تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في 5 أشهر، وابتعاد العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أدنى مستوياته، وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا خلال جلسة اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليتداول عند 2070 دولارا للأونصة، بعدما افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2065 دولارا للأونصة.







الإسكان: تخصيص أكثر من 21 ألف متر لإقامة 5 مشروعات صناعية بالسويس الجديدة قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخصيص مساحة 21045 متر مربع بمدينة السويس الجديدة، لإقامة 5 مشروعات صناعية، تشمل صناعة الهياكل المعدنية، والجبس، وكذلك الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من 300 عامل بجميع التخصصات المطلوبة.وأشارت وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المستثمرين، خاصة الصناعيين، وخلق مناخ استثماري جيد، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، ونوه إلى أن مدينة السويس الجديدة، مدينة واعدة ليس فقط كسكن لائق، وإنما تضم خدمات متميزة وفرصا استثمارية متنوعة.







وزير المالية: 72.4 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية 2023 كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.أضاف أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.