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113 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية

12/29/2023 2:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 92% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 1.7%، والعرب على 6.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 53.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 59.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.1%، وسجل العرب 7.5%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 71.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.117 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.5%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 344.2 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.














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