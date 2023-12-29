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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم السبت.. تراجع البطاطس والفاصوليا

12/29/2023 2:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق ، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، وسجل سعر الطماطم بين 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس من 6 إلى 11 جنيها بتراجع 3 جنيهات، ويترواح سعر البصل بين 11 إلى 22 جنيها في سوق الجملة، والكوسة 8 إلى 15 جنيها، والجزر 3 إلى 4 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة بين 5 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين، والباذنجان البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومى 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الحامى 5 إلى 9 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.



وبلغ سعر الملوخية من سعر 8 إلى 10 جنيها والخيار البلدى من 6
إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 22 إلى 26 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات والثوم 40 إلى 70 جنيها.




















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