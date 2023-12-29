Friday, 29 December 2023 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة مطاحن مصر الوسطى: عرض آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا للبيع

12/29/2023 2:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة مطاحن مصر الوسطى ، إنه سيتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا (المتوقف) كأجزاء منفصلة، وذلك بعد احتفاظ الشركة بما يلزم وحداتها العاملة.



يأتي ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى في 30 يونيو عام 2023 والذي تضمن أصولًا ثابتة منها طاقات عاطلة غير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت التكلفة الدفترية لما أمكن حصره منها 25.3 مليون جنيه تتضمن بعض المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها والمتوقفة منذ عدة سنوات، منها آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا البالغ تكلفته الدفترية 18.8 مليون جنيه.



أضافت الشركة، أنه تم عرض مطحن الحمراء للتأجير أكثر من مرة، ولم يتم تأجيره وجاري دراسة كيفية استغلاله، وبالنسبة لأراضي ساحل سليم وديروط بأسيوط، سيتم إدراجهم لمشروعات الاستثمار العقاري مستقبلًا بعد تسجيلها، وسيتم دراسة كيفية استغلالهما بعد انتهاء إجراءات التسجيل، أما بالنسبة لمطحن عبد اللطيف، يتم استخدام جزء منه كورشة سيارات ومخزون لقطع الغيار، وباقي المواقع جاري دراسة الاستغلال الأمثل لها، وتم إرسال التقرير للشركة القابضة والمظروف المغلق الخاص بالتسعير للخط، وذلك لاستكمال إجراءات بيع الخط.



جاء ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، بالاستفادة من كل الطاقات المتاحة من المباني والأراضي غير المستغلة ببعض وحدات الشركة البالغ تكلفتها الدفترية نحو 6.1 مليون جنيه، ونحو 57 ألف جنيه، على الترتيب، واستمرار عدم التصرف الاقتصادي لخط إنتاج الخبز الفينو بقطاع أسيوط البالغ تكلفته الدفترية 472 ألف جنيه، والمتوقف عن العمل منذ سنوات والمهلك دفتريًا بالكامل، وكذلك قطع الغيار الخاصة به البالغ قميتها 140 ألف جنيه.












MENAFN29122023000132011024ID1107668949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث