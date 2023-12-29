حصاد التنمية الثقافية 2023.. 345 ندوة وصالونًا و483 عرضًا مسرحيًا

MENAFN - Youm7) نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، خلال عام 2023 بمركز الإبداع التابعة له، 345 ندوة وصالونًا ثقافيًا، ناقشت العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمحافظ على الهوية المصرية ومكافحة التطرف الفكري، كما تم تقديم 483 عرضًا مسرحيًا وفنيًا، وتنوعت العروض ما بين الحفلات الفنية للفرق الموسيقية والعروض المسرحية للكبار والصغار إلى جانب العروض السينمائية، فيما قدم مركزا الحرية للإبداع وجمال عبد الناصر بالإسكندرية عددًا من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام وبلغ عددها 478 فعالية.

كما عمل الصندوق على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب ممن خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، والتى بلغ عددها 470 دورة في مجالات "الفن التشكيلي، الغناء العربي والموسيقى، العزف على العود، تصنيع العرائس، فنون المسرح والتمثيل، الإنشاد الديني، كتابة القصة، موزاييك فسيفساء"، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات الأدبية والفنية منها "مسابقة المكعبات الذهبية، المواهب الذهبية، الصوت الذهبي"، وفي إطار برامج دمج ذوي القدرات الخاصة نظم القطاع 52 نشاطًا تنوع بين الورش والعروض الفنية والموسيقى وندوات ثقافية والورش التدريبية.

وقدم القطاع دعمًا لعدد كبير من المكتبات العامة ومكتبات الجامعات وقصور الثقافة، ومكتبات مراكز الشباب، ومكتبات مدارس عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات، بأجمالي عدد كتب 19246 كتاب، وشارك القطاع في 12 معرضًا داخليًا للكتاب بالقاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء.

كما نظم قطاع الصندوق عددًا من المهرجانات والملتقيات الدُولية، تحقيقا للريادة الثقافة المصرية، منها "الدورة 27 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، الدورة 14 من ملتقى القاهرة الدُولي للرسوم المتحركة".

وفي مجال حفظ وصون الفنون التراثية، نظم القطاع 133 حفلًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب إقامة ورش عمل أسبوعية لتدريب الأطفال وذوى القدرات على فنون الأراجوز ببيت السحيمي، وشارك مركز الحرف بالفسطاط في العديد من المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية.