حصاد التنمية الثقافية 2023.. 345 ندوة وصالونًا و483 عرضًا مسرحيًا

(MENAFN
- Youm7) نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، خلال عام 2023 بمركز الإبداع التابعة له، 345 ندوة وصالونًا ثقافيًا، ناقشت العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمحافظ على الهوية المصرية ومكافحة التطرف الفكري، كما تم تقديم 483 عرضًا مسرحيًا وفنيًا، وتنوعت العروض ما بين الحفلات الفنية للفرق الموسيقية والعروض المسرحية للكبار والصغار إلى جانب العروض السينمائية، فيما قدم مركزا الحرية للإبداع وجمال عبد الناصر بالإسكندرية عددًا من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام وبلغ عددها 478 فعالية.
كما عمل الصندوق على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب ممن خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، والتى بلغ عددها 470 دورة في مجالات "الفن التشكيلي، الغناء العربي والموسيقى، العزف على العود، تصنيع العرائس، فنون المسرح والتمثيل، الإنشاد الديني، كتابة القصة، موزاييك فسيفساء"، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات الأدبية والفنية منها "مسابقة المكعبات الذهبية، المواهب الذهبية، الصوت الذهبي"، وفي إطار برامج دمج ذوي القدرات الخاصة نظم القطاع 52 نشاطًا تنوع بين الورش والعروض الفنية والموسيقى وندوات ثقافية والورش التدريبية.
وقدم القطاع دعمًا لعدد كبير من المكتبات العامة ومكتبات الجامعات وقصور الثقافة، ومكتبات مراكز الشباب، ومكتبات مدارس عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات، بأجمالي عدد كتب 19246 كتاب، وشارك القطاع في 12 معرضًا داخليًا للكتاب بالقاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء.
كما نظم قطاع الصندوق عددًا من المهرجانات والملتقيات الدُولية، تحقيقا للريادة الثقافة المصرية، منها "الدورة 27 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، الدورة 14 من ملتقى القاهرة الدُولي للرسوم المتحركة".
وفي مجال حفظ وصون الفنون التراثية، نظم القطاع 133 حفلًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب إقامة ورش عمل أسبوعية لتدريب الأطفال وذوى القدرات على فنون الأراجوز ببيت السحيمي، وشارك مركز الحرف بالفسطاط في العديد من المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية.
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