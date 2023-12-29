جون فوس الفائز بجائزة نوبل: مواجهة الموت فى الطفولة أثر على كتاباتى

MENAFN - Youm7) قال الكاتب النرويجى الفائز بجائزة نوبل في الآداب جون فوس "يون فوسه" إن مواجهة الموت في مرحلة الطفولة أثر على جميع أعماله الأدبية: الروايات والمسرحيات والشعر.

وأوضح فوس في محاضرة ألقاها في ستوكهولم أوردت صحيفة نيويورك تايمز مقاطع منها أن المنظور الذي اكتسبه في لحظة وقوع الحادث شق طريقه إلى كتاباته مضيفا: "غالبًا ما أقول إن هناك لغتان: الكلمات التي كتبتها، الكلمات التي يمكنك فهمها، ووراء ذلك، هناك صمت وفي تلك "اللغة الصامتة" قد يكمن المعنى الحقيقي".

بالنسبة لمحبي فوس، تشكل الأبعاد الروحية والوجودية جزءًا رئيسيًا من الجاذبية وقال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل التي منحت فوس الجائزة، إن أعمال فوس أثارت مشاعر وأسئلة لدى القراء "توجد في نهاية المطاف خارج نطاق اللغة" مضيفا أن "الإحساس العميق بما لا يمكن التعبير عنه" في مسرحيات وروايات فوس يقود القراء إلى عمق أكبر.

وبرزت كتب عدة لجون فوس في العالم الناطق باللغة الإنجليزية تتضمن "Septology"، وهو عمل مؤلف من سبعة أجزاء يُروى جزئيًا على أنه تيار من الوعي من عقل رسام عجوز في العام الماضي، وترشحت أجزاء «سيبتولوجي» لجائزة الكتاب الوطني وجائزة البوكر الدولية أما "الساطع" فهي رواية قصيرة عن رجل تائه في غابة ثلجية يريحه ضوء غامض، وقد نُشرت في بريطانيا في يوم إعلان جائزة نوبل، وفي الولايات المتحدة بعد ذلك.

وقد حصل الكاتب النرويجي

جون فوس

"يون فوسه" على جائزة نوبل هذا العام 2023 بعد أن تم ترشيحه على مدى سنوات للفوز بالجائزة.