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حصاد التنسيق الحضاري 2023.. تصور لإنشاء مقبرة الخالدين وخطة للميادين

12/29/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) عمل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة على استكمال خطة عدد من المشروعات والمبادرات التى يُنفذها فى القاهرة والمحافظات من أجل حماية وحفظ وصون التراث الحضاري المصرى.



وسارع الجهاز إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع تصور لإنشاء مقبرة الخالدين تضم رفات مشاهير وعظماء مصر في مختلف المجالات تخليدًا لذكراهم وبما يليق بهم وبانجازاتهم ويكون فيه مساحات لخلق فرصة للأجيال للاطلاع علي إنجازاتهم، ومتحفًا لأعمالهم وقطع أثرية من المقابر القديمة والسيرة الذاتية تكريمًا لهم، من خلال اقتراح مزار الخالدين كامتداد لمشروع ذاكرة المدينة - عاش هنا - حكاية شارع – لحظات، والعمل على مشروع إحياء منزل الأديب محمود عباس العقاد في أسوان بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان مع وضع تصور للمبنى ليكون مركزًا تنويريًا.



كما يعمل الجهاز على وضع مقترحات لإعادة صياغة الفضاءات والساحة والميادين العامة في القاهرة والمحافظات ومنها "المرحلة الثانية لمشروع تطوير ميدان الجامع الكبير والمحيط العمراني بمدينة سيوة في مرسى مطروح، المرحل الثانية لمشروع إعادة إحياء قرية القرنة الجديدة– قرية حسن فتحي في الأقصر، تطوير ساحة مسجد الإمام الشافعي، تأهيل ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، تطوير ميدان المحطة (الشهداء) بمدينة الإسكندرية، تطوير ساحة عدد من المساجد بمحافظة الإسكندرية.



وضمن برنامج تنمية الموهوبين والمبدعين، نظم الجهاز "مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة ومُدن العالم الإسلامي" احتفالًا بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، وأطلق مسابقة اختيار العمل الممثل لمصر بمعرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18، جاء هذا العام بعنوانThe Laboratory of the Future
أو معمل المستقبل، كما تم إطلاق مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية للوصول إلي أفضل تصميم عدد 14 كشك للكتب وغيرها من الأنشطة تقدم لها 174 مشروعا، وأطلق الجهاز تحت رعايـة رئيـس مجلـس الـوزراء ووزارة الثقافـة تصميـم الميادين وعناصـر فـرش الطرق والفراغات المفتوحــة بالمدن الرئيســية وعواصــم محافظـات جمهوريـة مصـر العربيـة، وذلك للحصـول علــي أفكار مبتكـرة لتصميــم وصياغــة الرؤية الجمالية لبعــض مــن ميادين المحافظات، كما نظم الجهاز عددًا من
الندوات والفعاليات الثقافية التي ناقشت العمارة التقليدية والتراثية.



ويستكمل الجهاز إعداد الأرشيف القومي للمباني والمنشئات ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك لأهميتها فى جمع وإدخال ومعالجة وتحليل المعلومات المكانية وربطها بالبيانات الوصفية حيث تم حصر 7057 عقارًا في 23 محافظة، وجاري العمل على حصر باقي المحافظات، إلى جانب استكمال أعمال التوثيق المعماري ثلاثي الأبعاد للمباني التراثية.



كما يعمل الجهاز على مشروع رفع الصورة البصرية للمناطق التراثية، ومنها المرحلة الأولى لرفع كفاءة شارع فؤاد بالإسكندرية، وضع تصور لقرية حسن فتحي
بباريس في محافظة الوادي الجديد التى تقع على مساحة 70 فدانا.



أما في مشروع لافتات المباني التراثية تم الانتهاء هذا العام من 200 لوحة موزعين علي محافظتي القاهرة بأحياء "الزمالك، مصر الجديدة، بولاق أبو العلا" وجاري العمل على إعداد 200 لوحة لأحياء "الزيتون، حي القبة، عابدين، العمرانية"، وفي مشروع "عاش هنا" وصل عدد الشخصيات التى وثق لها المشروع منذ انطلاقه إلى 965 شخصية، أما مشروع "حكاية شارع"
تم الانتهاء من تنفيذ 265 لوحة مقسمة علي (55 محافظة الإسكندرية - 50 محافظة الجيزة - 160 محافظة القاهرة) ويستهدف المشروع تنفيذ 50 لوحة في المرحلة السادسة بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد.














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