الاكتشافات الأثرية خلال 2023.. العثور على أقدم نقش يذكر الإله أودين

(MENAFN
- Youm7) قدم موقع ancient orgnins، العديد من الاكتشافات الاستثنائي ، التى عثر عليها خلال عام 2023، وقد مثلت هذه الاكتشافات نقطة مهمة وإعادة لكتابة التاريخ مرة أخرى ومن بين هذه الاكتشافات، اكتشاف أقدم نقش يذكر الإله أودين.
تبدأ هذه القصة باكتشاف مجموعة من الكنوز الإسكندنافية تعود إلى القرن الخامس في يلينج بالدنمارك، والمعروفة باسم كنز فيندليف ويقع كنز فيندليف في المتحف الوطني الدنماركي في كوبنهاجن، ويحتوي على 22 قطعة ذهبية تزن حوالي 800 جرام (31.32 أونصة).
تم التعرف على أقدم نقش يذكر الإله الإسكندنافي أودين على بروش في نورديندورف، جنوب ألمانيا، ويعود تاريخه إلى أواخر القرن الخامس، وفقا لما ذكره موقع
ancient orgnins.
نقش الاله اودين
لكن وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن الاكتشاف الأخير على أحد الأقراص الذهبية، يوضح أن الدنماركيين كانوا يعبدون الإله أودين "قبل 150 عاما من الافتراضات السابقة".
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