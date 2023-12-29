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الاكتشافات الأثرية خلال 2023.. العثور على أقدم نقش يذكر الإله أودين

12/29/2023 2:24:52 PM
(MENAFN- Youm7) قدم موقع ancient orgnins، العديد من الاكتشافات الاستثنائي ، التى عثر عليها خلال عام 2023، وقد مثلت هذه الاكتشافات نقطة مهمة وإعادة لكتابة التاريخ مرة أخرى ومن بين هذه الاكتشافات، اكتشاف أقدم نقش يذكر الإله أودين.

تبدأ هذه القصة باكتشاف مجموعة من الكنوز الإسكندنافية تعود إلى القرن الخامس في يلينج بالدنمارك، والمعروفة باسم كنز فيندليف ويقع كنز فيندليف في المتحف الوطني الدنماركي في كوبنهاجن، ويحتوي على 22 قطعة ذهبية تزن حوالي 800 جرام (31.32 أونصة).

تم التعرف على أقدم نقش يذكر الإله الإسكندنافي أودين على بروش في نورديندورف، جنوب ألمانيا، ويعود تاريخه إلى أواخر القرن الخامس، وفقا لما ذكره موقع
ancient orgnins.


نقش الاله اودين


لكن وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن الاكتشاف الأخير على أحد الأقراص الذهبية، يوضح أن الدنماركيين كانوا يعبدون الإله أودين "قبل 150 عاما من الافتراضات السابقة".







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