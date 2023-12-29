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تعرف على خطة النشر نصف السنوية لسلسلة الأدب العالمى للطفل

12/29/2023 2:24:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الدكتورة رشا صالح، رئيس تحرير سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة التى تصدرها هيئة الكتاب ، عن خطة النشر (نصف السنوية) التى اعتمدتها هيئة التحرير، وهى: من حكايات أيسوب ( من الحكايات الشعبية الإغريقية) ترجمة سماح ممدوح، والسلحفاة العملاقة (من الحكايات الشعبية الإسبانية) ترجمة الدكتورة هيام عبده، والطاحونة المسحورة (من الحكايات الشعبية الألمانية - ترجمة محمد رمضان)، والفتاة الذكية (من الحكايات الشعبية المجرية) ترجمة: الدكتورة عبد الله عبد العاطى النجار، والعجوز الذى جعل الأشجار تزهر ( من الحكايات الشعبية
اليابانية ) ترجمة عاطف عبد المجيد، وأخيرًا قصة حكمة زوجة (من الحكايات الشعبية الإثيوبية) ترجمة الدكتورة نهى عبد الله خيرت.



وأضافت رئيس التحرير، أن هيئة تحرير السلسلة تواصل فحص الأعمال الجديدة المقدمة للنصف الثانى من العام، وأنها حريصة على التنوع فى اللغات المترجم عنها لتمثل السلسلة بانوراما للطفل المصرى والعربى حول العالم للتعرف على حضارات وثقافات الشعوب المختلفة، كما أكدت على حرصها على فتح الباب أمام الشباب الموهوبين من المترجمين والرسامين.



جدير بالذكر أن هيئة التحرير تضم كاتب الأطفال مصطفى غنايم مديرًا للتحرير، ورشا سيد سكرتيرًا للتحرير، ومحمد خليل مخرجًا فنيًا، وغادة ميسرة لأعمال المتابعة، ومحمد حسن للمراجعة اللغوية.
















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