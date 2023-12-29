تعرف على خطة النشر نصف السنوية لسلسلة الأدب العالمى للطفل

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الدكتورة رشا صالح، رئيس تحرير سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة التى تصدرها هيئة الكتاب ، عن خطة النشر (نصف السنوية) التى اعتمدتها هيئة التحرير، وهى: من حكايات أيسوب ( من الحكايات الشعبية الإغريقية) ترجمة سماح ممدوح، والسلحفاة العملاقة (من الحكايات الشعبية الإسبانية) ترجمة الدكتورة هيام عبده، والطاحونة المسحورة (من الحكايات الشعبية الألمانية - ترجمة محمد رمضان)، والفتاة الذكية (من الحكايات الشعبية المجرية) ترجمة: الدكتورة عبد الله عبد العاطى النجار، والعجوز الذى جعل الأشجار تزهر ( من الحكايات الشعبية
اليابانية ) ترجمة عاطف عبد المجيد، وأخيرًا قصة حكمة زوجة (من الحكايات الشعبية الإثيوبية) ترجمة الدكتورة نهى عبد الله خيرت.
وأضافت رئيس التحرير، أن هيئة تحرير السلسلة تواصل فحص الأعمال الجديدة المقدمة للنصف الثانى من العام، وأنها حريصة على التنوع فى اللغات المترجم عنها لتمثل السلسلة بانوراما للطفل المصرى والعربى حول العالم للتعرف على حضارات وثقافات الشعوب المختلفة، كما أكدت على حرصها على فتح الباب أمام الشباب الموهوبين من المترجمين والرسامين.
جدير بالذكر أن هيئة التحرير تضم كاتب الأطفال مصطفى غنايم مديرًا للتحرير، ورشا سيد سكرتيرًا للتحرير، ومحمد خليل مخرجًا فنيًا، وغادة ميسرة لأعمال المتابعة، ومحمد حسن للمراجعة اللغوية.
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