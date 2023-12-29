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إطلاق صاروخ Spacex يحتوى على 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت

12/29/2023 2:24:45 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة Space أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، حيث تم نقل المركبة الفضائية ذات النطاق العريض للإنترنت Starlink البالغ عددها 23 إلى مدار أرضي منخفض على متن صاروخ Falcon 9.



وفقا لما ذكره موقع "space"، كان إطلاق Starlink (المعروف باسم 6-36) هو الإطلاق الثامن والتسعين والأخير للشركة المخطط له لهذا العام.



تشمل عمليات إطلاق SpaceX الـ 98 في عام 2023 91 عملية إطلاق لـ Falcon 9، وخمس عمليات إطلاق Falcon Heavy، وعمليات إطلاق لنظام إطلاق Starship الخاص بالشركة.




ونفذت SpaceX
عدد 61 عملية إطلاق في عام 2022، 60 لصواريخ فالكون 9 وإطلاق واحد فقط من طراز فالكون هيفي، وحققت 31 عملية إطلاق في عام 2021 و26 في عام 2020، وجميعها كانت صواريخ فالكون 9.



لن تتمكن شركة SpaceX من إنهاء عام 2023 مع 100 عملية إطلاق، ومن المقرر أن تكون المهمة التالية للشركة يوم الثلاثاء (2 يناير).



سيشهد الإطلاق الأول لشركة SpaceX في عام 2024 نقل 21 مركبة فضائية أخرى من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ Falcon 9، والذي سينطلق من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا.



كان إطلاق ستارلينك الأخير هو الرحلة الثانية عشرة لهذا التعزيز في المرحلة الأولى، وفقًا لشركة SpaceX، التي حملت أيضًا بضائع CRS-24 وEutelsat HOTBIRD 13F وOneWeb 1 وSES-18 وSES-19 إلى الفضاء، بالإضافة إلى إجراء سبع مهمات سابقة لـ Starlink.



كانت كوكبة ستارلينك الضخمة تتألف من أكثر من 5200 قمرًا صناعيًا صغيرًا تشغيليًا عريض النطاق لتوفير الإنترنت في مدار أرضي منخفض اعتبارًا من نوفمبر 2023.



وتعتزم SpaceX نشر ما يصل إلى 12000 قمر صناعي لـ Starlink، وتأمل الشركة أن يُسمح لها بتوسيع هذا إلى ما يصل إلى 42000 وحدة.














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