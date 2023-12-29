Friday, 29 December 2023 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعرف مراحل اكتمال القمر ونسبة إضاءته

12/29/2023 2:24:45 PM
(MENAFN- Youm7) يبلغ عمر القم 17 يومًا، وهو في مرحلة اكتمال القمر من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 92%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، وأثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر ثماني مراحل متميزة.



ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.



في حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، عندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر، ومع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامي، ويزداد تدريجيًا من "هلال" حتى يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة اكتمال القمر، ثم سيكرر الخطوات في الاتجاه المعاكس بينما يتجه مرة أخرى إلى القمر الجديد.



أما البدر فهو النقطة التي يضيء فيها وجه القمر بالكامل بالشمس كما يرى من الأرض، وكتبت ناسا في دليل القمر الخاص بها: "هذا هو أقرب ما نقترب منه من رؤية إضاءة الشمس لجانب القمر بأكمله".
















MENAFN29122023000132011024ID1107668942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث