واتساب يختبر ميزة تشبه Apple Shareplay.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) طرح WhatsApp مؤخرًا أحدث إصدار تجريبي على نظام التشغيل iOS، ويجلب التحديث ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الصوت والفيديو أثناء مكالمات الفيديو، وستكون الميزة، وفقًا لموقع WABetaInfo، متاحة للمستخدمين أثناء مكالمات الفيديو عندما تكون ميزة مشاركة الشاشة نشطة.وهذا يعني أنه يمكن اعتبار الميزة امتدادًا لميزة مشاركة الشاشة، وإذا كنت لا تعرف، فإن ميزة مشاركة الشاشة في WhatsApp حاليًا تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى الفيديو غير المحمي مع الآخرين أثناء مكالمات الفيديو، و باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن مشاركة الصوت أيضًا والاستماع إليه مع جميع المشاركين في مكالمة الفيديو.ويتم اختبار الميزة على الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل iOS وهي متاحة حاليًا لمستخدمي TestFlight المحددين في الوقت الحالي. نتوقع أن يقوم WhatsApp بتوسيع نطاقه ليشمل منصات أخرى بالإضافة إلى المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم قبل طرحه رسميًا في الإصدار الثابت من التطبيق. كيف تعمل الميزة

يبدو أن وظيفة ميزة مشاركة الصوت الجديدة واضحة جدًا. بمجرد قيام المستخدم بإجراء مكالمة فيديو، حيث أن الميزة لا تعمل على المكالمات الصوتية، يمكنه مشاركة شاشته مع المستخدم الآخر أو المشاركين في حالة مكالمات الفيديو الجماعية.

بعد ذلك، يمكنهم ببساطة تشغيل ملف فيديو يريدون مشاركته وسيقوم WhatsApp الآن بنقل محتوى الشاشة (كما يفعل عندما تكون مشاركة الشاشة قيد التشغيل) جنبًا إلى جنب مع الصوت، وبدأ WhatsApp مؤخرًا في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جعل WhatsApp أكثر حماية ضد الهجمات وعمليات الاحتيال. يتضمن ذلك أداة أمان جديدة تتيح للمستخدمين حظر جهات الاتصال أو الإبلاغ عنها.