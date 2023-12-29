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إنستجرام يتيح قريبًا للمستخدمين مشاركة البروفايل في الاستوري

12/29/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) تلقت منصة مشاركة الصور والفيديو Instagram المملوكة لشركة Meta عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة على مدار العام، وكان أكبرها إطلاق Threads وتكامله مع Instagram.



ولا يزال أمام عام 2023 بضعة أيام، وقبل ذلك، لم ينته Instagram من اختبار الميزات الجديدة للمنصة، حيث يشير تقرير جديد صادر عن Wccftech إلى أن منصة التواصل الاجتماعي تختبر القدرة على مشاركة ملف تعريف آخر على قصة Instagram الخاصة بك وكذلك دعوة المتابعين لزيارة ومتابعة ملف تعريف Instagram الذي شاركوه.



وقد تم رصد الميزة الجديدة بواسطة مطور التطبيقات Alessandro Paluzzi الذي يدعي أن المستخدمين قد يحصلون على خيار "إضافة إلى القصة" في ملفهم الشخصي والذي يتيح لهم مشاركة ملف تعريف الآخرين في قصة Instagram الخاصة بهم.


ويذكر أيضًا أنه من المفترض أن تكون الميزة واضحة حيث يمكن للمستخدمين ببساطة اختيار هذا الخيار ثم إضافة الملف الشخصي للآخرين الذين يرغبون في مشاركته كقصتهم.



وتبدو الميزة مثيرة للاهتمام، خاصة لمنشئي المحتوى وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في الترويج لصفحتهم أو منتجهم لكسب المزيد من المتابعين، وتمتد الآثار المترتبة على هذه الميزة على نطاق واسع، ولا سيما أنها تثبت أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للأشخاص المؤثرين والأفراد الذين يسعون إلى تضخيم ظهور ملفاتهم الشخصية الثانوية، وعلى سبيل المثال، سيصبح تقديم صفحة أعمال للمتابعين أمرًا سهلاً مع هذه الميزة.



وتحتوي لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها على زر "عرض الملف الشخصي" في القصة ويطلب من المستخدمين النقر عليه لزيارة الملف الشخصي المشترك، ويبدو أن تفاصيل طرح هذه الميزة بعيدة بعض الشيء حتى الآن. ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى ظهوره لأول مرة في أوائل عام 2024، ربما خلال الأسابيع الافتتاحية للعام الجديد.














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