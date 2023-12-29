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رواد فضاء ناسا يختبرون مصعد Spacex Starship للهبوط على القمر فى المستقبل

12/29/2023 2:24:39 PM
(MENAFN- Youm7) اختبر رواد فضاء ناسا مفهوم المصعد الخاص بشركة SpaceX لمركبة الهبوط القمرية Artemis التي ستعيد البشر إلى سطح القمر في وقت مبكر من عام 2025، وفقًا لتقرير سبيس.



وتم اختيار SpaceX لبناء المركبة الفضائية التي ستستخدمها ناسا في مهام برنامج Artemis المستقبلية إلى القمر، وسيحمل نظام الهبوط البشري Starship (HLS) الخاص بالشركة رائدي فضاء من المركبة الفضائية أوريون في مدار القمر إلى سطح القمر، ليكون بمثابة موطن للطاقم طوال مدة إقامتهم على القمر لمدة أسبوع واحد ثم يعيدهم إلى أوريون، وسيحدث هذا في وقت لاحق من هذا العقد إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.



وتم مؤخرًا اختبار نموذج بالحجم الطبيعي لمصعد مركبة الهبوط، والذي سيتم استخدامه لنقل المعدات والطاقم من المركبة الفضائية إلى سطح القمر، من قبل رائدي فضاء ناسا نيكول مان ودوج "ويلز" ويلوك، وأجرى الثنائي الاختبار بينما كانا يرتديان بدلات فضائية لمحاكاة قيود الحركة والعمل في البيئة القمرية، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي ناسا.



وقال مسئولو ناسا في البيان: "لقد سمح الاختبار لرواد الفضاء بالتفاعل مع تصميم يشبه الطيران لنظام المصعد، ليكون بمثابة عرض وظيفي للأجهزة ويوفر الفرصة لتلقي تعليقات قيمة من منظور الطاقم".



ويحتوي المصعد النموذجي على قسم سلة واسع النطاق مع مجموعات ميكانيكية عاملة وواجهات الطاقم التي خضعت للاختبار ، وأجرى مان وويلوك اختبارات على أدوات التحكم والعمليات في المصعد أثناء تحرك السلة على طول نظام السكك الحديدية الرأسية.



وتم جمع الملاحظات حول المساحة المتاحة للشحنات، ونشر المنحدر للتحرك داخل وخارج سلة المصعد، واستخدام أدوات التحكم المختلفة، مثل مزالج البوابة.



وتهدف
مهمة أرتميس 3 التابعة لناسا إلى إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ برنامج أبولو ، ومن المقرر مبدئيًا أن تنطلق المهمة في ديسمبر 2025، لكن قد يتم تأجيلها حتى عام 2027 ، ويرجع ذلك إلى التحديات في تطوير وتصميم مركبة HLS الخاصة بشركة SpaceX (حيث لم تصل Starship بعد إلى الفضاء على الرغم من محاولتي الإطلاق) والبدلات الفضائية التي تطورها شركة Axiom Space.



ومن المقرر أن تطير مهمة مأهولة تضم أربعة رواد فضاء حول القمر في أواخر عام 2024، على الأقل حتى الآن، وستشمل مهمة Artemis 2 التابعة لناسا ثلاثة رواد فضاء من ناسا ورائد فضاء من وكالة الفضاء الكندية ، وستكون هذه المهمة الأولى لاختبار المركبة الفضائية أوريون وصاروخ نظام الإطلاق الفضائي مع البشر على متنها.



وطارت مهمة Artemis 1 غير المأهولة بنفس المركبة الفضائية حول القمر في عام 2022 بعد الإطلاق على SLS.














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