ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 21507 أشخاص

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 21507 أشخاص
التاريخ
12/29/2023 2:22:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة إلى 21507 أشخاص وذلك في اليوم الرابع والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع الجمعة.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان «ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 21.507 شهداء و 55.915 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي».
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