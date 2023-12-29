روسيا تشن هجوما مكثفا على مدن أوكرانية وكييڤ نحتاج إلى المزيد من الدعم والقوة

MENAFN - Al-Anbaa) شنت روسيا ضربات صاروخية الجمعة على مدن أوكرانية من بينها العاصمة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين حسبما أعلن مسؤولون.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ فوق أوكرانيا، في أكبر هجوم في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وقال زيلينسكي على منصة إكس «استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال وصواريخ إس-300 وصواريخ كروز ومسيّرات. أطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ إكس-101/إكس-505. أطلق ما مجموعه نحو 110 صواريخ على أوكرانيا.أسقط الجزء الأكبر منها».

وأفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في ساعات مبكرة من الجمعة، وتصاعد سحب الدخان الاسود من مستودع.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الروسي يوري إيغنات «لم نر مثل إشارات الإنذار الحمراء هذه على أجهزة المراقبة لدينا منذ فترة طويلة»، موضحا أن القوات الروسية شنت أولا هجمات بمسيرات انتحارية أعقبتها صواريخ.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك على تلغرام «نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم والقوة».

من ناحيته، قال رئيس بلدية كييڤ فيتالي كليتشكو إن الدفاعات الجوية تعمل بشكل مكثف، مضيفا أن «سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى».

وأوضح أن محطة مترو تُستخدم منصاتها كملجأ من الغارات الجوية أصيبت بأضرار.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرغي بوبكو إن النيران تشتعل في مستودع مساحته قرابة 3000 متر مربع في منطقة بوديل الواقعة شمال العاصمة.

وأكد أن «العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح، ويتم التأكد من العدد».

وفي مناطق أخرى من المدينة اندلعت النيران في مبنى متعدد الطبقات يضم شققاً، كما لحقت أضرار بمنزل بحسب بوبكو.

وفي منطقة شيفتشنكو بوسط العاصمة لحقت أضرار بمبنى سكني واندلع حريق في مستودع تسبب على الأرجح بإصابة ستة أشخاص.

وكتب كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي أن ثلاثة أشخاص على ما يبدو لايزالون تحت أنقاض المستودع فيما تم إنقاذ ثلاثة آخرين.

وجاءت الضربات بعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقصفت مسيرات وصواريخ أيضا خمس مدن أوكرانية أخرى من بينها خاركيف ولفيف وأوديسا حسبما أعلن رؤساء بلديات تلك المدن والشرطة.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك إن «قرابة 15 شخصا جرحوا وأربعة قتلوا» فيما أفادت سلطات محلية أخرى بسقوط قتيلين في كييڤ واثنين آخرين في أوديسا وقتيل في خاركيف وقتيل في لفيف.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف في تصريحات متلفزة «أحصينا 22 ضربة في مناطق مختلفة من خاركيف» مضيفا «حاليا هناك سبعة جرحى في المستشفى».

وفي دنيبرو أفاد رئيس البلدية بوريس فيلاتوف بسقوط قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة إن «أضرارا بالغة» لحقت بمستشفى توليد.

وفي أوديسا، اندلعت النيران في مبنى شاهق جراء سقوط حطام مسيّرة، بحسب رئيس بلدية المدينة.

وقال رئيس البلدية غينادي تروخانوف على منصات التواصل الاجتماعي إنه «بنتيجة هجوم آخر للعدو، لحقت أضرار بأحد المباني الشاهقة. أُخمدت النيران بسرعة».

وأكدت القيادة الجنوبية الأوكرانية تدمير 14 مسيرة هجومية في جنوب البلاد من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.