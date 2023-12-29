پولندا تعلن دخول جسم مجهول مجالها الجوي وتعزوه إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا

وقال الناطق باسم قيادة العمليات للقوات المسلحة الكولونيل ياتسيك غوريسيفسكي لمحطة «تي في إن 24» الإخبارية إن «الجسم وصل من الحدود الأوكرانية» مضيفا «كان هناك قصف مكثف على الأراضي الأوكرانية ليلا، لذلك قد يكون الحادث مرتبطا بذلك».

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