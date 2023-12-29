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پولندا تعلن دخول جسم مجهول مجالها الجوي وتعزوه إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا

12/29/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت پولندا الجمعة إن جسما غير محدد دخل مجالها الجوي من أوكرانيا، فيما أشار سلاح الجو الپولندي إلى أن الحادث قد يكون مرتبطا بالهجوم الجوي الروسي الضخم على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات للقوات المسلحة الكولونيل ياتسيك غوريسيفسكي لمحطة «تي في إن 24» الإخبارية إن «الجسم وصل من الحدود الأوكرانية» مضيفا «كان هناك قصف مكثف على الأراضي الأوكرانية ليلا، لذلك قد يكون الحادث مرتبطا بذلك».

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