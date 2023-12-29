پولندا تعلن دخول جسم مجهول مجالها الجوي وتعزوه إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت پولندا الجمعة إن جسما غير محدد دخل مجالها الجوي من أوكرانيا، فيما أشار سلاح الجو الپولندي إلى أن الحادث قد يكون مرتبطا بالهجوم الجوي الروسي الضخم على أوكرانيا.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات للقوات المسلحة الكولونيل ياتسيك غوريسيفسكي لمحطة «تي في إن 24» الإخبارية إن «الجسم وصل من الحدود الأوكرانية» مضيفا «كان هناك قصف مكثف على الأراضي الأوكرانية ليلا، لذلك قد يكون الحادث مرتبطا بذلك».
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